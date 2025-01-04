السلطات السورية تعلن استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء- (تدوينة)

دمشق: أعلنت السلطات السورية السبت أن مطار دمشق الدولي، وهو الأكبر في البلاد، سيستأنف اعتبارا من الثلاثاء تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت عقب الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد الشهر الماضي.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) “نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7 / 1 / 2025″، علما بأن المطار كان يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

الصليبي لسانا: نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 4, 2025

(أ ف ب)