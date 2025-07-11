السلطات السورية تلقي القبض على شخص تلقى أموالاً من رامي مخلوف لتشكيل “خلايا إرهابية”

دمشق: أعلنت السلطات السورية إلقاء القبض على شخص على خلفية “تورطه بتلقي أموال لتشكيل خلايا إرهابية”.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، مساء الخميس: “ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (غرب)، وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، القبض على المدعو يحيى قاسم عبود، لتورطه في قيادة مجموعات إرهابية خارجة عن القانون”.

وأضافت الوكالة أن عبود “رصد وحضّر لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة السورية”.

وأوضحت أن “التحقيقات أفادت بأن عبود تلقى دعماً مادياً ولوجستياً من المجرم الهارب رامي مخلوف (ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد)، بهدف تشكيل خلايا إرهابية جديدة تضم عناصر من بقايا النظام البائد”.

وتابعت الوكالة: “عملت هذه الخلايا في السادس من آذار (مارس الماضي) على تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت مواقع عسكرية وأمنية”، دون تفاصيل بشأن تلك الأعمال.

كما أشارت إلى أن عبود “أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

ويأتي إلقاء القبض على عبود في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم “حزب البعث”، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

(الأناضول)