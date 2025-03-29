السلطات السورية: ضبط متفجرات معدة لعمليات إرهابية بوكر لفلول الأسد في حمص- (فيديو)

دمشق: أعلنت السلطات السورية، السبت، ضبط أسلحة ومتفجرات كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية بأحد أوكار فلول نظام بشار الأسد في مدينة حمص وسط البلاد.

وأفادت إدارة الأمن العام في سوريا عبر بيان بأنها “داهمت أحد أوكار فلول النظام البائد في حي الوعر بمدينة حمص، بعد ورود معلومات تفيد بتحركات مشبوهة”.

وأضافت الإدارة أنها عثرت خلال عملية الدهم على “أسلحة ومتفجرات كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة”.

إدارة الأمن العام تنفذ عملية أمنية ضد أحد أوكار فلول النظام البائد في حي “الوعر” بمدينة #حمص، حيث تم العثور على أسلحة ومتفجرات كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.#سانا pic.twitter.com/qYqr7FIjkb — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 29, 2025

وبشكل دوري، ينفذ الأمن السوري عمليات لملاحقة فلول نظام الأسد والخارجين عن القانون ومثيري الشغب ممن رفضوا تسليم أسلحتهم للسلطة الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصره من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، ما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، فيما اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية في مختلف محافظات البلاد.

(الأناضول)