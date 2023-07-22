السلطات العراقية تحذر المتظاهرين في بغداد من الاقتراب من مقار السفارات الأجنبية

بغداد: دعت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، المتظاهرين المنددين بحادثة حرق المصحف الشريف وعلم العراق في كل من السويد والدنمارك، إلى الهدوء والحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف.

وحذر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة “ندعو إلى عدم الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة لأنها تقع تحت حماية مشددة، ولن تتردد القوات الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء وخلق الفوضى”.

وأوضح البيان أن “التظاهر حق كفله الدستور العراقي، والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها تقف مع المتظاهرين السلميين في التعبير عن حقهم في إدانة الفعل الشنيع المتمثل في حرق القرآن الكريم وكذلك العلم العراقي، كما أن قطاعاتنا الأمنية تتفهم مشاعر الشعب وتتضامن معهم”.

ودعا إلى “عدم الإخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، واحترام مؤسسات الدولة، التي هي ملك الشعب والالتزام بسلمية التظاهرات، واستحصال الموافقات المسبقة لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين، وتنظيم عملية حركة المواطنين ومصالحهم المتنوعة”.

وعلى جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عراقية أنه تم إعفاء مدير شرطة حماية السفارات في العراق اللواء حسن شوكت من منصبه وتعيين اللواء مشتاق الحميري، بديلا عنه على خلفية اقتحام المتظاهرين مبنى سفارة السويد في بغداد.

وتشهد جميع الشوارع والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد، إغلاق بقوات عسكرية وأمنية، كما عززت القوات العراقية من انتشارها في محيط سفارة السويد في بغداد تحسبا لأي عملية اقتحام من المتظاهرين.

وينتظر أن تشهد بغداد في الساعة السادسة من مساء اليوم تظاهرات لأتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على خلفية قيام متطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف وعلم العراق في كل من السويد والدنمارك.

( د ب أ)