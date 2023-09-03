السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية

كركوك: رفعت السلطات العراقية الأحد، حظر التجول الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك بعد مقتل أربعة أشخاص خلال تظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق، حسبما أعلن مصدر أمني.

وقال قائد شرطة كركوك، اللواء كاوة غريب، إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت “تم رفعه”.

وأكد أن “الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك”.

وشهدت السبت مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان، تظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة، والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.

وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد.

وقتل اربعة أكراد خلال هذه الأحداث، كما أصيب 15 بجروح، حسبما أكد المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني، الأحد.

وقضى ثلاثة على الأقل من القتلى لإثر إصابتهم برصاص لم يُعرف مصدره، حسبما أكدت مصادر طبية في كركوك.

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى “تشكيل لجنة تحقيق”، متعهّدا في بيان بـ”محاسبة المقصّرين لينالوا جزاءهم العادل”.

والإثنين الماضي، نظّم محتجّون من القوميتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر أمر رئيس الوزراء قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل هذا الموقع.

واحتشد المتظاهرون الأكراد السبت في نهاية فترة ما بعد الظهر وحاولوا الوصول إلى المقر، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع بشكل سريع.

صباح الأحد، أكد قائد عمليات كركوك الفريق ركن جبار نعيمة الطائي، بأن “المقر تحت سيطرة الجيش” العراقي.

بالتالي، “رفع” اعتصام المتظاهرين العرب والتركمان، وفقا لمصدر الشرطة.

وتندرج أحداث العنف هذه في إطار التوتر التاريخي المرتبط بكركوك.

(أ ف ب)