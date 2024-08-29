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السلطات العراقية تعلن إسقاط مسيرة عملاقة مجهولة فوق كركوك- (صور وفيديوهات)

منذ 33 دقيقة

أفراد من قوات الأمن العراقية بالقرب من حطام طائرة بدون طيار في كركوك

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بغداد: أعلن مصدران في الشرطة العراقية أن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيرة الخميس في مدينة كركوك بشمال البلاد وتم فتح تحقيق في هوية المسيرة.

وأوضح عقيد بالجيش العراقي طلب عدم الكشف عن هويته أن الفحص المبدئي للحطام أظهر أنها مسيرة عسكرية تركية مسلحة.

وذكر مصدرا الشرطة أن الطائرة المسيرة سقطت في وسط كركوك مما أسفر عن اشتعال حريق بالقرب من بعض المنازل لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات، وأن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.

ولم ترد السلطات التركية على الفور على طلب للتعليق.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد شرطة المحافظة فتاح الخفاجي قوله إن “طائرة مسيرة عملاقة مجهولة الهوية دخلت أجواء كركوك من جهة سيطرة جيمن”، لافتا إلى أنه “تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي”.

وأضاف: “الحادث لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية”.

(وكالات)

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