السلطات الفرنسية تعتقل 32 طالبا في فعاليات احتجاجية مختلفة

باريس: اعتقلت السلطات الفرنسية، 32 طالبا في أحداث اندلعت أثناء وقفات نظمها طلاب، على مدار الأيام الماضية؛ من أجل الاحتجاج على الرئيس، إيمانويل ماكرون، وسياسات الحكومة الخاصة بالتعليم.

ومنذ الإثنين الماضي، يخرج الطلاب في وقفات ومظاهرات احتجاجية رافضة لماكرون وسياسات حكومته بشأن التعليم في البلاد.

وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

يشار أن ماكرون، اعتبر المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، “مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع”.

وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، 3 أشخاص وأصيب ألف و43 شخصا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصا.(الأناضول)