سياسة | دولي | أوروبا

السلطات الفرنسية تنقذ 168 مهاجرا خلال محاولتهم عبور قناة المانش

22 - مارس - 2025

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ليل (فرنسا): أفادت الشرطة الفرنسية الجمعة أنه تم إنقاذ 168 مهاجرا خلال محاولتهم عبور قناة المانش في قوارب صغيرة للوصول إلى بريطانيا.

وقالت الشرطة في بيان إن ثلاثة مهاجرين تعرضوا لإصابات حيث نقلوا إلى مستشفى في مدينة بولوني سور مير، مشيرة إلى تنفيذ أربع عمليات إنقاذ في القناة قبالة دونكيرك وبا دو كاليه.

وتُعدّ الظروف الجوية حاليا مواتية لعبور القناة بواسطة القوارب الصغيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح من الجنوب.

لكن الممر البحري يُعدّ خطيرا بالنسبة لمثل هذه القوارب التي غالبا ما تكون مكتظة بالركاب.

وتوفي مهاجران هذا الأسبوع في نفس المنطقة، ما يرفع عدد القتلى إلى ثمانية منذ بداية العام.

(أ ف ب)

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