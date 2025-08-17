منوعات | أبيض و أسود

السلطات الكويتية تلقي القبض على 67 متهما بصناعة خمور محلية- (فيديو)

منذ ساعتين

الكويت: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على 67 متهما بتصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، التي أودت خلال الأيام القليلة الماضية بحياة 23 شخصا معظمهم من الآسيويين المقيمين بالكويت.

وتمنع الكويت دخول المشروبات الكحولية إلى أراضيها أو تصنيعها محليا، لكن البعض يقوم بعمليات تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، ما قد يعرض من يتناولونها للأخطار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على منصة “إكس” صدر مساء السبت إنها ضبطت ستة مصانع مخصصة لتصنيع هذه المواد وأربعة مصانع “قيد التشغيل” في مناطق سكنية وصناعية.

وكانت وزارة الصحة أصدرت تحديثا مساء الخميس أعلنت فيه ارتفاع حالات التسمم الناتج عن مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول إلى 160 حالة ووفاة 23 شخصا معظمهم من جنسيات آسيوية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن “المسؤول عن هذه الشبكة الإجرامية”، وهو بنغالي، تم ضبطه فيما أوضح أحد المتهمين، وهو نيبالي، كيفية تجهيز مادة الميثانول وبيعها.

وأشار البيان إلى أن من بين المتهمين أيضا نيباليا آخر وهنديا، دون توضيح جنسيات بقية المتهمين.

وأكدت الوزارة أن “هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة”، مشددة على أنها لن تتهاون مع من يحاول تهديد حياة الأفراد.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

