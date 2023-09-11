لليوم الخامس.. تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.. والسلطات اللبنانية تحذّر: “لن نقف مكتوفي الأيدي”- (فيديوهات)

بيروت: تواصلت، اليوم الإثنين، الاشتباكات بين عناصر حركة “فتح” وفصائل إسلامية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، لليوم الخامس على التوالي.

ومساء الخميس، تجددت الاشتباكات بين عناصر من “فتح” وفصائل إسلامية في المخيم بعد هدوء دام أكثر من شهر، حيث اندلعت آنذاك في يوليو/ تموز الماضي، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا.

وأفيد بأن المخيم يتعرض، منذ ليل الأحد، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة بشكل متقطع على عدة محاور، حيث طال الرصاص الطائش شوارع مدينة صيدا التي تشهد حركة سير خفيفة جدا.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (الوطنية) إن “الاشتباكات تتواصل الإثنين، قرب محور حي حطين وجبل الحليب، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما يطال رصاص القنص الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا”.

وأضافت: “شهد مخيم عين الحلوة الليلة الماضية إطلاق بعض الرشقات الرشاشة والقذائف الصاروخية بين حركة فتح والمجموعات الإسلامية، ارتفعت وتيرتها صباح الإثنين دون أن تتعدى مربع الاشتباك المحدود”.

الاشتباكات مستمرة في مخيم عين الحلوة، هدأت نسبياً في الليلة الماضية، وتجددت مع صباح اليوم. pic.twitter.com/lccvJCkolY — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 11, 2023

من جهته، حذر المدير العام للأمن العام بالإنابة في لبنان، اللواء الياس البيسري، من أن يتحول مخيم عين الحلوة إلى ملاذ للمطلوبين الفارين من وجه العدالة، مشيراً إلى أن ما يحدث هناك خطير للغاية.

وقال البيسري، في حديث لصحيفة “الجمهورية” المحلية، اليوم الإثنين، إن “ما يحصل خطير جداً، وإذا تمدّد سيتحول إلى أزمة مُستنزفة، والوضع في لبنان لا ينقصه أزمات”، مضيفاً: “لن نقف مكتوفي الأيدي جرّاء ما يحصل في المخيم، هذه أرض تخضع للسيادة اللبنانية، وهذا السلاح يحظى بغطاء من السلطات اللبنانية”.

وتيرة المعارك ترتفع صباحاً في عين الحلوة pic.twitter.com/Y3BrRXdo18 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 11, 2023

وشهدت الليلة الماضية اشتباكات محدودة بين عناصر الجانبين. وسجلت بعض الرشقات الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأسفرت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، أمس الأحد، عن إصابة 5 عسكريين من الجيش اللبناني، إثر سقوط 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.

واعتبر البيسري أن “الوضع في مخيم عين الحلوة لم يعد يُحتمل”، كاشفاً أنه “بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة السياسية، دعا الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع بعد ظهر اليوم في مكتبه حتى يضعها أمام مسؤولياتها ويبلغها رسالة واضحة، وهي أنه من غير المقبول أن يستمر الاقتتال في المخيم والذي تصيب شظاياه الجوار أيضاً”.

(وكالات)