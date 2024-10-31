سياسة | عربي

السلطات اللبنانية توجه تهمة الإثراء غير المشروع لمحافظ المصرف المركزي السابق

31 - أكتوبر - 2024

بيروت: قال مسؤولون قضائيون اليوم الخميس إن السلطات اللبنانية وجهت تهمة الإثراء غير المشروع إلى محافظ مصرف لبنان السابق وأصدرت مذكرة توقيف بحق المصرفي المحتجز، وهي الثانية في أقل من شهرين.

وقال المسؤولون الأربعة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين للتحدث لوسائل الإعلام ، إن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وجه اتهاما لرياض سلامة (74 عاما) بشأن شقة تم استئجارها في فرنسا لتكون مكتبا بديلا للبنك المركزي إذا دعت الضرورة لذلك .

وقال المسؤولون إن سلامة استأجر الشقة من “شريكته السابقة” آنا كوساكوفا مقابل نحو 500 ألف دولار سنويا. وأضافوا أن الشقة صغيرة وتكاد تكون خالية تقريبا باستثناء عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر.

وبعد استجواب سلامة، أصدر نقولا مذكرة توقيف بحقه. وكان سلامة محتجزا لدى السلطات اللبنانية منذ أوائل سبتمبر/أيلول.

ودأب سلامة منذ سنوات على نفي الاتهامات بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع الموجهة إليه، ويصر على أنه حقق ثروته من ممتلكات موروثة واستثمارات ووظيفته السابقة كمصرفي استثماري في ميريل لينش.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول، اتهم لبنان سلامة باختلاس 42 مليون دولار بعد يوم من اعتقاله.

وأنهى سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاما كمحافظ للبنك المركزي منذ عام ، فيما قامت عدة دول أوروبية بالتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم مالية، وينحي كثيرون في لبنان باللائمة على سلامة في الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر عام 2019.

