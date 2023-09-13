السلطات الليبية تتكاتف لمواجهة كارثة دانيال… ودول عدة تعلن إرسالها فرقاً طبية ومساعدات

طرابلس – «القدس العربي»: كثفت الحكومتان في ليبيا من جهودهما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العالقين على إثر الإعصار دانيال، وعبرت دول عديدة عن استعدادها للمساعدة وتحركت لإرسال قوافل لليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، إن المجلس ينسق حالياً مع دول ومنظمات دولية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة العاصفة دانيال، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتخفيف الضرر الذي لحق بالمنطقة الشرقية.

وأشار، في كلمة مصورة تلقت “بوابة الوسط” نسخة منها، إلى رئاسته اجتماع مجلس الوزراء الإثنين، حيث جرى اتخاذ حزمة تدابير أساسية. ولفت إلى أن المتابعة الدقيقة للمنطقة وحجم الكارثة أظهرا أن المسؤولية تحتم علينا طلب الاستغاثة الدولية، ومن كل الدول والمنظمات دون استثناء، فالكارثة مهولة وأكبر من قدرات ليبيا.

وأكد أنه اتفق مع رئيس الحكومة (حكومة الوحدة الوطنية) على تخصيص مبالغ مالية طارئة، لدعم جهود الإغاثة، وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة عبر الصندوق المختص، على أن يعتمد ذلك في أول انعقاد للجنة المالية العليا.

ولفت المنفي إلى الاتصالات التي جرت مع كل الفعاليات والقيادات في شرق ليبيا، لتنسيق الجهود على الأرض، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لإغاثة المتضررين.

ودعا القيادات السياسية وقادة المؤسسات إلى الاستمرار في تجنب التوظيف السياسي للكارثة، لتأثيره إن حدث على جهود التصدي للكارثة، وهو أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه.

وأعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، مساء الثلاثاء، بدء تسيير الجسر الجوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل المساعدات والفرق المختصة في عمليات الإغاثة والبحث والإنقاذ، للتعامل مع آثار العاصفة دانيال.

وأشار الزني، في مؤتمر صحافي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في طرابلس، إلى وصول سيارات إسعاف من مؤسسة النفط والإسعاف العمودي بمساندة من المؤسسة.

وقال إن وزارة الداخلية أرسلت شحنات إغاثة لتعزيز جاهزية مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، كما أرسلت هيئة المفقودين قافلة تصل مساء اليوم إلى درنة بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية والنيابة العمومية.

وفي إطار الجهود الدولية وصل إلى مطار بنينا الدولي فريق الإنقاذ وانتشال الجثث التونسي، مصحوباً ببعض المعدات اللازمة، للمشاركة في البحث عن ضحايا الإعصار دانيال، وأقلعت أولى رحلات الجوية التونسية من قاعدة العوينة العسكرية في العاصمة ليل الثلاثاء، على متنها ثلاثة أطباء مختصين في الإنقاذ وطب الكوارث، بالإضافة إلى معدات البحث والإنقاذ والإسعاف.

وقبل ذلك وصل وفد جزائري، على رأسه وزيرا الداخلية والصحة، مطار طرابلس، الثلاثاء، للمعاونة في مواجهة تداعيات العاصفة دانيال.

وضم الوفد ممثلي جمعية الهلال الأحمر ومجموعة الحماية المدنية، وفرق إنقاذ جوية، وأخرى من الدفاع المدني الجزائري، بالإضافة إلى شحنات إغاثة وإعانة، حسب بيان وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها في موقع التواصل.

وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني، الأربعاء، تقديم بلاده كل المساعدات الفنية والإنسانية والطبية حتى تتجاوز ليبيا حادث دانيال الذي ضرب الشرق الليبي مخلفتة أضراراً مادية وبشرية فادحة. وصل صباح الأربعاء أيضاً إلى العاصمة طرابلس فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، على ما أفادت منصة حكومتنا الرسمية المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة.

ويرافق الفريق الإسباني أربعة كلاب أثر مدربة، وطائرتا درون متطورة وجهازا استشعار، وتوجه الفريق بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين، إلى مدينة بنغازي، ومنها إلى درنة لبدء العمل الميداني.

كما أعلن وزير الداخلية المالطي، بايرون كاميليري، مغادرة الموانئ المالطية إلى ليبيا فريق إنقاذ متخصص مكون من 73 فرداً، بينهم 31 من إدارة الحماية المدنية، و12 من القوات المساعدة، وذلك بهدف المساعدة في جهود البحث والإنقاذ بعدما ضرب “دانيال” الشرق الليبي، مخلفة أضراراً بشرية ومادية فادحة.

فيما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بتجهيز حاملة الطائرات “ميسترال” للعمل كمستشفى ميداني لدعم السلطات الليبية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية في مدينة درنة، وعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أي أعباء، وفق ما نشرته الرئاسة المصرية عبر حسابها على تويتر.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المنظمة تعبئ الموارد وفرق الطوارئ، لدعم المتضررين في ليبيا جراء العاصفة “دانيال” التي تسببت في أضرار ودمار بالغ في المنطقة الشرقية.

وقبل ذلك وصلت مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، الثلاثاء، ثلاث طائرات شحن تركية محملة بمواد إغاثة وأطقم بحث وإنقاذ ضمن المرحلة الأولى لدعم السلطات المحلية في مواجهة تداعيات العاصفة.

كما أعلنت فرنسا، مساء الثلاثاء، بدء إرسال فرق طبية لإنشاء مستشفى ميداني لمساعدة المناطق المتضررة جراءالإعصار “دانيال” التي ضرب مناطق شرق ليبيا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وجَّه بتوظيف مستشفى ميداني للأمن المدني في أعقاب الفيضانات الهائلة التي شهدتها ليبيا.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس، أن أول فريق عمل سيغادر مساء حتى يصبح المستشفى جاهزاً للعمل خلال 48 ساعة.