السلطات الليبية تطلب من الصحافيين مغادرة درنة واستمرار عمليات انتشال الضحايا

دبي: أفادت قناة الحرة وشبكة الجزيرة، بأن السلطات الليبية طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما شهدته من سيول وفيضانات.

وقال وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا، هشام أبو شكيوات، اليوم الثلاثاء، إن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة درنة، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحافيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.

وقال أبو شكيوات عبر الهاتف: “المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية”.

وأضاف أن “عدد الصحافيين الكبير أصبح مربكا لهم”.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني الروسي، أن عمال الإنقاذ الروس انتشلوا خمس جثث أخرى من تحت الأنقاض في درنة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ قامت بتمشيط عدة كيلومترات من الساحل، والمناطق المتضررة بالمدينة، وقد انتشلت خمس جثث من تحت الأنقاض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأقامت روسيا مستشفيات ميدانية وأرسلت متخصصين للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ في درنة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت أرقام متضاربة من الدولة المنقسمة سياسيا حول عدد القتلى جراء الفيضانات.

وحذر مراقبون دوليون من أن المناطق المتضررة من الفيضانات مهددة بحدوث “أزمة صحية عامة تتصاعد بسرعة”.

وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال تفشي وباء الكوليرا والذي يمكن أن يؤثر على الناجين.

(وكالات)