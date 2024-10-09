مصر تأمر بترحيل أمريكية ودنماركية بعد مشاركتهما في وقفة احتجاجية في ذكرى “طوفان الأقصى”- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”: قالت مصادر حقوقية إن السلطات المصرية أمرت بترحيل فتاتين، إحداهما دنماركية والأخرى أمريكية، بعد مشاركتهما في وقفة احتجاجية، مساء الإثنين الماضي، أعلى جسر “15 مايو” في منطقة الزمالك في القاهرة.

وبينت المصادر أن الأجهزة الأمنية كانت قد اعتقلت 6 نشطاء خلال الوقفة التي لم تستمر سوى دقائق قبل أن يجبر عناصر أمنية بلباس مدني المشاركين فيها على ارتياد سيارات الأمن.

وقالت المصادر إن 4 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم ظهروا اليوم أمام نيابة قصر النيل في القاهرة، وهم ندى محمد فخري وحبيبة تامر محمد وشهاب أحمد رفعت وعبد الله محمد عبد الوهاب.

وكانت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت نحو 10 أشخاص تجمعوا أعلى الجسر وهم يحملون أعلام فلسطين ولبنان ولافتة كتب عليها “يسقط الاحتلال”، ويرددون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، ودعما للمقاومة، منها “من القاهرة ألف تحية للمقاومة اللبنانية” و”احنا معاكي يا فلسطين” و”المقاومة هي الحل ضد الغاشم والمحتل”.

ووثقت المقاطع وصول سيارات شرطة تحمل عناصر أمن بلباس مدني وقيامهم باعتقال المتظاهرين.

#مصر 8 فتيان وفتيات نظموا أول أمس,وقفة تضامنية على كوبري 15 مايو ,ليس للإعتراض علي النظام,ولكن للتضامن مع غزة ولبنان

تعاملت معهم الداخلية بكل همجية واعتقلتهم

هم مختفون قسريًا , لا يعرف أحد أماكن إحتجازهم,حتى الآن pic.twitter.com/Mjb3tY0iHr — Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) October 9, 2024

وتمنع السلطات المصرية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أية مظاهرات لها علاقة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وبحسب منظمات حقوقية مصرية، بلغ عدد المعتقلين منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 120، أفرجت جهات التحقيق عن 33 منهم.

وظهرت أولى قضايا داعمي فلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما حققت نيابة أمن الدولة العليا يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع 28 شخصا على الأقل، ألقي القبض عليهم في محيط ميدان التحرير، عقب فض مظاهرات منددة بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.