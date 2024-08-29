السلطات المصرية تجدّد حبس فلسطينيين بعد انقضاء حكم الـ15 عاماً في قضية “خلية حزب الله”

القاهرة- “القدس العربي”: قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن أجهزة التحقيق المصرية جدّدت حبس فلسطينيين بعد انقضاء مدة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية حزب الله” التي صدر الحكم فيها عام 2010.

وأضافت المؤسسة، في بيان، إنه بعد قضاء 15 عاماً في السجن، ظهر الفلسطينيان نمر فهمي محمد نمر الطويل، وناصر خليل معمر أبو عمرة أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية جديدة تحمل رقم 2801 لسنة 2024 ووجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكان نمر وناصر، المقيمان في مدينة العريش في شمال سيناء، قد أنهيا مدة حبسهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية حزب الله”، التي صدر الحكم فيها ضدهما في 28 أبريل/ نيسان 2010 بالسجن لمدة 15عامًا بتهم التخطيط لأعمال إرهابية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب، بالإضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة.

وأكد المتهمان، خلال جلسات المحاكمة، أن نيتهما كانت دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تهديد استقرار مصر.

ووفقًا لمصادر مؤسسة سيناء، تم التحقيق معهما مجددًا في نيابة أمن الدولة العليا، يومي 21 و25 أغسطس/ آب الجاري، حيث تقرر حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود وقائع قضية “حزب الله” إلى 26 يوليو/ تموز 2009، عندما أحالت نيابة أمن الدولة 26 متهماً إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ، ونسبت إلى المتهمين تهمة التخابر مع منظمة خارجية “حزب الله”، خلال الفترة بين عامي 2005، و2008، بالاتفاق مع القياديين بـ “حزب الله” محمد قبلان ومحمد يوسف منصور على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة في قناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وإمداد قياديي “حزب الله” محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية.