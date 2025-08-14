السلطات المغربية تسيطر على حريق غابة تطوان وتواصل جهود الإخماد في شفشاون- (صور وفيديو)

الرباط- “القدس العربي”: تواصل السلطات المغربية جهودها المكثفة لمكافحة الحرائق التي اندلعت في عدد من غابات مدن الشمال، حيث نجحت في تطويق حريق غابة قرية بنقريش المطلة على مدينة تطوان، والذي أتى على نحو 75 هكتارًا من الغطاء الغابوي، وكاد أن يهدد مناطق سكنية مجاورة. كما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على ثلاث من أصل أربع بؤر رئيسية للحريق الغابوي الذي اجتاح قرية الدردارة في إقليم شفشاون، في حين تواصل الطائرات عملياتها لإخماد البؤرة الأخيرة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بيان رسمي، أن بعض البؤر الصغيرة جدًا في حريق غابة الدردارة تمت محاصرتها ميدانيًا من قبل فرق الإطفاء، مشيرة إلى أن المساحة المتضررة حتى وقت إعداد التقرير بلغت نحو 500 هكتار من الغطاء الغابوي وبعض الحقول المجاورة.

ولمواجهة هذه الكارثة البيئية، جنّدت السلطات نحو 450 عنصرًا من مختلف الأجهزة المعنية، إضافة إلى تسخير معدات وموارد وآليات متطورة، من بينها أربع طائرات من طراز “كانادير” وأربع طائرات من نوع “توربو تراش”، لتعزيز جهود إخماد النيران.

وأكدت الوكالة أن عمليات التدخل الميدانية والجوية ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية، مشيرة إلى أن جميع الموارد البشرية والوسائل اللوجستية ستظل في حالة تعبئة كاملة حتى تتم السيطرة التامة على الحريق وإخماده نهائيًا.

أما حريق تطوان فقد تمت السيطرة، بفضل جهود 480 عنصرًا من القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والدفاع المدني، والمياه والغابات، والقوات المساعدة، والإنعاش الوطني، بالإضافة إلى مساهمة فعالة من سكان المنطقة.

ووفق مصادر محلية، فقد استغرقت عملية التطويق 14 ساعة فقط، حيث نفذت طائرات الإطفاء التابعة للدرك الملكي عدة طلعات جوية لإخماد النيران، تزامنًا مع عمليات إطفاء برية مكثفة باستخدام شاحنات صهريجية وجرافات وآليات متخصصة.

وقال حزب “العدالة والتنمية” المعارض، إن هذه الحرائق خلفت أضرارًا كبيرة، شملت الغطاء الغابوي وأملاك السكان من أشجار مثمرة ومحاصيل زراعية، فضلًا عن الأثر النفسي الذي عاناه سكان المناطق المجاورة، الذين قضوا ساعات طويلة في حالة ترقب وقلق خوفًا من وصول النيران إلى منازلهم.

وفي بيان صادر عن فرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، طالب “العدالة والتنمية” الجهات المختصة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل الغابات المتضررة، ودعم الأنشطة الاقتصادية للمزارعين وسكان المناطق الجبلية المتأثرة، وفتح تحقيق جاد في أسباب هذه الحرائق وسابقاتها، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات وقائية تمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

كما أشار البيان إلى أن السكان سارعوا، فور اندلاع الحريق، لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لوقف انتشار النيران وإبعادها عن التجمعات السكنية، بالتوازي مع تدخلات عاجلة لفرق الإطفاء.

ويرى الحزب أن جهة طنجة تطوان الحسيمة أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، تعيش حالة طوارئ بيئية غير مسبوقة، مع تكرار الحرائق في مناطق متعددة، منها ضواحي القصر الكبير، وغابات الرميلات ومديونة بطنجة، وجبل بوعنان وقرية بن قريش في تطوان، والدردارة، وغابة تيزران بباب برد، وغابات إقليم الحسيمة.

وبحسب الحزب، فإن النسبة المرتفعة من الحرائق التي تسجلها الجهة — والتي تصل إلى نحو نصف إجمالي الحرائق المسجلة على مستوى المغرب ككل – وما يترتب عليها من فقدان عشرات الهكتارات من الغطاء الغابوي الغني بالتنوع البيولوجي والإيكولوجي، تستدعي إجراءات عاجلة لتعويض ما فقدته المنطقة.

ووضع الحزب، على لسان فرعه الجهوي، مطلب تعويض السكان عن الخسائر في المواشي والأشجار والمزروعات على رأس أولوياته، منتقدًا الحكومة لعدم إصدارها موقفًا سريعًا إزاء هذه الكارثة. كما دعا إلى توفير الموارد المالية واللوجستية لدعم الجهة، وتسريع تنزيل الاستراتيجية المندمجة “غابات المغرب 2023-2033” الهادفة إلى إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية وتثمين مواردها، وفق مقاربة تنموية مستدامة.

ومن بين المطالب الأخرى، الإسراع في إعداد سياسة جهوية خاصة بالغطاء الغابوي المعرّض بشكل متكرر للحرائق، ووضع حد لكل أشكال التعدي على الرصيد البيئي والطبيعي، مع مراجعة موقع حماية الغطاء الغابوي ضمن التصميم الجهوي لإعداد الأراضي وبرامج التنمية الجهوية.