السلطات المغربية تقرر ترحيل الناشط الجزائري رشيد نكاز بسبب “تصريحات استفزازية” ـ (فيديو)

الرباط ـ “القدس العربي”:

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن النيابة العامة لدى محكمة مراكش أصدرت قرارا بترحيل رشيد نكاز، رجل الأعمال والناشط الجزائري، إثر قيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات اعتُبرت “استفزازية حول السيادة المغربية”.

وكان نكاز المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الجزائرية، قد جرى استجوابه ووضع تحت المراقبة في فندقه في مراكش، أمس الإثنين، بعد أن أطلق تصريحات مثيرة للجدل أمام مسجد “الكتبية” التاريخي، حيث أعلن أن هذا المسجد بني من طرف الجزائر، واتهم المغاربة الذين شاركوا في “المسيرة الخضراء” سنة 1975 بـ”المحتلين”، ووصف السيادة المغربية على الصحراء الغربية بـ”الاحتلال غير القانوني”.

وأفاد موقع “منارة” الإلكتروني بأن السلطات المغربية ترددت في البداية في تسليط الضوء على القضية، لكنها قررت في النهاية اتباع إجراءات ترحيل سريعة، خشية ردود فعل سلبية من السكان المحليين تجاه “هذه الاستفزازات”.

وتوقع المصدر أن يكون رشيد نكاز قد غادر المغرب، صباح الثلاثاء، حيث استقل أول رحلة متاحة إلى فرنسا.

وعلق الموقع المغربي أنه بهذا الترحيل، تنتهي إقامة قصيرة ولكنها مضطربة للناشط الجزائري على الأراضي المغربية، حيث كان قد تعهد للنيابة العامة بعدم تصوير وإصدار أي تصريحات قبل مغادرته الطوعية.

⛔ خاص

النيابة العامة فرضت على اليتوبر رشيد نكاز توقيع تعهد بعدم التصوير في المغرب مقابل اطلاق سراحه ووالي مراكش يباشر اجراءات ترحيله، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في المغرب pic.twitter.com/WPfqhbr8iE — Officiel عصام العزيزي (@IssamElazizi) March 18, 2025

يُذكر أن رشيد نكاز كان قد ترشح سابقًا للانتخابات الرئاسية في الجزائر ضد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الحالي عبد المجيد تبون. وبدأ نكاز مسيرته في فرنسا، حيث عمل في مجال تجارة العقارات، مما مكنه من تكوين ثروة في وقت قصير. وتحول إلى شخصية ذات مطامح سياسية بدأها في فرنسا عام 2005 بالتزامن مع مظاهرات شهدتها الضواحي الفرنسية. أما في الجزائر، فقد بدأ ظهوره السياسي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014، حيث ترشح كمرشح مستقل بشكل مثير للجدل، رغم أنه لا يتوفر على شروط ذلك.

وقد سجن نكاز في فترة رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون قبل أن يصدر عفوا رئاسيا عنه ويغادر إلى فرنسا، حيث سلم نفسه للسلطات الفرنسية لقضاء فترة محكوميته على خلفية حكم غيابي بالسجن صدر ضده في فرنسا في قضية متعلقة بالضرائب.