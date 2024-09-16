السلطات المغربية تمنع وصول مهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني

الفنيدق: صدت الشرطة المغربية الأحد مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جيب سبتة الإسباني، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الناس على محاولة العبور.
يقع جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان على الساحل الشمالي للمغرب، ويشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية ويتعرضان بانتظام لمحاولات تسلل مهاجرين.
والأحد توجه مئات الأشخاص، بينهم مغاربة ومهاجرون أفارقة إضافة إلى بعض القصر، نحو قرية الفنيدق المتاخمة لمدينة سبتة قبل أن تعيدهم الشرطة المغربية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محاولة عبور جماعية أخرى وقعت في وقت سابق الأحد وأحبطتها الشرطة المغربية أيضا.
وعززت قوات الأمن انتشارها في محيط الفنيدق خلال نهاية الأسبوع عقب دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة العبور إلى سبتة الأحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الشباب المغاربة تمكنوا من الوصول إلى الفنيدق، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم خلال الليل وأعادتهم إلى بلداتهم الأصلية في أماكن أخرى بالمغرب.
وقال مصدر في الشرطة إن 60 شخصا اعتقلوا بين الاثنين والأربعاء بتهمة “اختلاق معلومات مضللة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي” تشجع على “تنظيم عمليات هجرة جماعية غير شرعية”.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر آب/أغسطس وحده أكثر من 11,300 محاولة للعبور إلى سبتة ونحو 3,300 محاولة إلى مليلية.
ويظل الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأملون في مغادرة المغرب والوصول إلى إسبانيا هو البحر.
وسجل وصول أكثر من 22,300 مهاجر هذا العام حتى 15 آب/أغسطس إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 126% عن عام 2023.
(أ ف ب)
دخلت امرأة النار لحبسها قطة ،لا هي اطعمتها ولا تركتها حرة تقتات من فتات الأرض
لا شغلا كريما للشعب ولا تركوه يهاجر في أرض الله. لك الله يا وطن.
كشفت آخر بيانات منصة “ترادينغ إكونوميكس” (Trading Economics) أن المغرب يحتل المركز الثاني أفريقياً بعد دولة جنوب أفريقيا والأول في شمال القارة في الحد الأدنى للأجور.
وتظهر بيانات المنصة المالية، أن الحد الأدنى للأجور في المملكة انتقل من 2990 درهم إلى 3111 درهم مغربي أي ما يعادل نحو 307 دولار أمريكي.
وحسب نفس البيانات فقد احتل معدل الحد الأدنى للأجور في الجزائر المركز الخامس قاريا بعد جنوب أفريقيا والمغرب وموريشيوس وتونس، بأجر لا يتعدى 20 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 148 دولارا.
من جانبها جاءت معدلات الحد الأدنى للأجور في مصر بالمرتبة الثامنة في القارة الأفريقية بعد دول مثل بوتسوانا والرأس الأخضر حيث لم يتعدى المعدل 6000 جنيه مصري الذي يساوي 125 دولار أمريكي
و كيف تفسر هذا الهروب الجماعي من سويسرا افريقيا؟
الأفضل ان يتم عمل مخيمات للاجئين العابرين للنظر في أحوالهم ومعرفة مدى استحقاقهم للهجرة كلاً بحسب ضروفة .. هذا إذا كان وافدين إلى المملكة المغربية أما إذا كانو نازحين من المملكة فيجب معرفة الضروف والأسباب التي دفعت الناس للهجرة وتلبية ما يمكن من المتطلبات مثل توفير سكن او علاج او فرصة عمل ولو كان بالحد الادنى للحيلوله دون نزوح الناس من البلاد … المغرب مملكة عريقة ويمكنها فعل ذلك بفضل وجود ملكها العادل تحياتي للمملكة المغربية
سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين