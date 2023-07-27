السلطة الفلسطينية تؤكد أهمية المرافعات الخطية المقدمة لـ”العدل الدولية” حول ماهية الاحتلال

غزة – “القدس العربي”:

أكدت السلطة الفلسطينية، على أهمية المرافعات التي قدمتها عدة دول، إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأيها حول ماهية الاحتلال.

وتحدث وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، عن أهمية هذه المرافعات، وكذلك على أهمية الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية من خلال وزير الخارجية الفلسطينية، قدمت مرافعاتها الخطية إلى محكمة العدل الدولية، وتلاها تقديم كل من قطر والأردن وعمان والصين مرافعات أخرى، تتحدث عن الاحتلال لأراضي فلسطين، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها الاستشاري.

وفي هذا السياق، أكد شلالدة أن هناك فترة زمنية محددة تعطى للدول والمنظمات الدولية لتقديم بياناتها ومرافعاتها الخطية والمكتوبة تمتد لفترة شهرين، ويمكن تجديدها.

وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن هذه المرافعات تعتبر “سرية” ولها آثار قانونية مهمة جدًا، حيث يستند إليها قضاة المحكمة العدل الدولية للاسترشاد، بالإضافة إلى القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأشار إلى أن فلسطين قدمت مرافعة استندت فيها إلى ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، وأضاف “بالتالي القيمة القانونية لهذه المرافعات تنبع من أنها تعتبر حجة قانونية أمام محكمة العدل الدولية”.

وأكد أن صدور هذه الفتوى التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية، “يتيح للمجتمع الدولي فرصة تطبيق القانون على القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة وتمنح ترخيصًا قانونيًا للدول لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الاحتلال، وتقديم رأي رسمي بشأن الجوانب القانونية للقضية على أساس القانون الدولي”.

وقال “هذه الفتوى التي ستصدر عن محكمة العدل الدولي كرأي استشاري، ستؤكد الحجة القانونية المطلقة في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن إسرائيل دولة فصل عنصري”، لافتا إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل يمثل أيضا “قوة قانونية”، كونه يعتبر “حجة للقانون الدولي”.

وشدد في الوقت ذاته على أهمية تفعيل وتنفيذ الرأي الاستشاري من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة، من خلال إجبار دولة الاحتلال، على احترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنسان وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، الطلب من محكمة العدل إبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقب تقديم دولة فلسطين مرافعتها الخطية، قدمت كل من قطر والأردن وعمان والصين مرافعاتها، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قطر أدانت في مذكرتها، الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين، وطالبت المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، إضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.

وذكرت أن المذكرة نبهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير، وقالت “إن الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره”.

كما قدمت سلطنة عُمان، في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، مرافعتها الخطية عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت فيها على موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين.

وأكد الأردن في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، على موقفه الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة، وشددت على ضرورة احترام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما سلّم نائب وزير الخارجية الصيني، مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك مباشرة عقب تسليم وزير الخارجية رياض المالكي الملف لمحكمة العدل الدولية.