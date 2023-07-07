السلطة الفلسطينية تبعث رسالة احتجاج لقناة الجزيرة وتتهمها بـ”عدم الموضوعية” 

غزة- “القدس العربي”:

قدمت السلطة الفلسطينية احتجاجا لقناة “الجزيرة”، اتهمتها بـ”تجاوز قواعد العمل المهنية، وتوعدت باتخاذها الإجراءات اللازمة حسب القانون الفلسطيني”.

وجاءت في الرسالة الموجهة من قبل وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، إلى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني: “يؤسفنا أن قناة الجزيرة الإخبارية قد تجاوزت قواعد العمل المهنية فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار فلسطين، وخصوصا خلال تغطيتها العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها”.

وقالت الوزارة في رسالتها، إن ذلك ظهر من خلال “عدم التوازن وعدم الالتزام بالموضوعية التي تفرضها مهنية العمل الصحافي عند التعرض للوضع الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه المساس بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي”.

وحمّل أبو ردينة في الرسالة القناة المسؤولية، وقال إن الوزارة سوف تضطر لاتخاذ إجراءات اللازمة حسب القانون والنظام في فلسطين، في حال استمرت القناة في هذا النهج.

وزارة الإعلام الفلسطينية تهدد باتخاذ إجراءات ضد قناة الجزيرة احتجاجا على طريقة تغطية عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين. pic.twitter.com/iRBIYRdqbw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 6, 2023

كما بعثت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، رسالة احتجاج أخرى إلى رئيس مجلس إدارة الجزيرة، حول “عدم التزام الشبكة بالموضوعية والمهنية والحيادية في التغطية بفلسطين”.

وذكرت النقابة في رسالتها، أنها تلقت مئات الشكاوى من مواطنين فلسطينيين حول “عدم التزام الجزيرة بالموضوعية والمهنية والحيادية في التغطية الإعلامية في فلسطين، خاصة في الحرب الأخيرة على مدينة جنين ومخيمها”.

وأشارت إلى أنها تابعت جملة من أخبار التغطية “التي لاحظت فيها عدم مهنية في التغطية من قبل إدارة الأخبار”، وأكدت في ذات الوقت تقديرها لكل طواقم شبكة “الجزيرة” في مهنيتها بالتغطية في مكتب فلسطين.

وحتى كتابة الخبر، لم تكن قناة “الجزيرة” قد علقت على تلك الرسائل التي بعثتها السلطة الفلسطينية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وكانت قناة “الجزيرة” غطت بشكل واسع الهجوم الإسرائيلي العسكري ضد مدينة جنين، وأفردت له مساحات واسعة على مدار يومي العملية العسكرية.

لكن مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، اتهموا القناة بالتحيز في التغطية لصالح حركة حماس.

وكان المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، قال إن قناة الجزيرة تمارس “التشويه الإعلامي” ضد حركه، من خلال إبراز الرواية الإسرائيلية عبر استضافة مسؤولين إسرائيليين وأشخاص من حركة حماس “يحاولون دس السم في خطاباتهم”.

وقال في تصريحات سابقة “إن هذا الدور التوتيري الممول من قناة الجزيرة هدفه خلق بديل عن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”، معربا عن أسفه لما وصفه بـ”الدور التوتيري والهجوم على قيادة السلطة الوطنية وحركة فتح، والتي سيبقى خطابها وطنيا يحمل نهج الوحدة الوطنية دائما”.

ورفض ما وصفها بـ”محاولات قناة الجزيرة الترويج بأن دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، غير جدية، وقيامها ببث رسائل من بعض الفصائل بعدم رغبتها في الجلوس على طاولة هذا الاجتماع”.