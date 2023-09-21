السلطة الفلسطينية تحذر باراغواي من نقل سفارتها إلى القدس

رام الله: حذرت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، دولة باراغواي من نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

جاء ذلك في لقاء عقده وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع وزير خارجية باراغواي روبن راميريز في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان صدر عن الوزير الفلسطيني، أبلغ المالكي وزير خارجية باراغواي “محاذير قرار عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة وعواقبه”.

وأكد المالكي “ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل كل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف”.

ونقل البيان عن راميريز، قوله إن “قرار نقل السفارة هو قرار سيادي، وإنه استمع بجدية إلى الموقف الفلسطيني وسينقله إلى مركز القيادة في بلاده”.

وأعربت حركة “حماس” عن رفضها واستنكارها لإعلان باراغواي عزمها إعادة نقل سفارتها إلى القدس باعتبارها “خطوة غير قانونية ومخالفة لقواعد القانون الدولي كون القدس أرض فلسطينية محتلة”.

ودعت الحركة في بيان للناطق باسمها جهاد طه، بارغواي إلى “العدول عن هذا القرار الخاطئ والظالم، وإلى عدم التماهي مع العدو الصهيوني في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني”.

(د ب أ)