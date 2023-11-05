السلطة الفلسطينية ترفض تسلم أموال الضرائب “منقوصة” من إسرائيل

رام الله: رفضت السلطة الفلسطينية، الأحد، تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بعد إعلان تل أبيب تحويلها بعد خصم مبالغ كانت توجه سابقا لقطاع غزة.

جاء ذلك بحسب مصادر حكومية ورسمية فلسطينية، بعد أيام من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تحويل أموال المقاصة مخصوم منها مبالغ كانت توجه شهريا إلى قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن “قرارا رئاسيا صدر بعدم تسلم أموال المقاصة منقوصة، لأن قرار خصم أموال تذهب لغزة يعني تعزيز فصل الضفة الغربية عن القطاع”.

وزادت: “القرار قائم ما لم تتراجع إسرائيل عن هذه الاقتطاعات”.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال، لصرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم نحو 200 ألف.

(الأناضول)