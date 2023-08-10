السلطة الفلسطينية تعلن انسحاب 15 شركة دولية من المستوطنات وتبدأ ملاحقة شركتين إسبانيتين تعملان في القدس 

غزة- “القدس العربي”:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، أن 15 شركة دولية، أوقفت عملها داخل المستوطنات الإسرائيلية، بعد ورود أسمائها ضمن عشرات الشركات التي تم إدراجها في “القائمة السوداء” للأمم المتحدة، في وقت تواصل المساعي لملاحقة شركتين إسبانيتين، لا تزالان تعملان في مشروع القطار الاستيطاني بالقدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن 15 شركة دولية، أوقفت نشاطها الاستيطاني من أصل 112 شركة، تم إدراجها في “القائمة السوداء” الدولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأكدت في ذات الوقت، أن العمل جارٍ على ملاحقتها كبقية الشركات التي لا تزال تعمل في المستوطنات.

وقد أعلنت الأمم المتحدة عن تلك القائمة، التي ضمت أسماء شركات دولية كبيرة، اضطرت بعضها إلى الانسحاب من العمل في المستوطنات، بسبب انتقادات حقوقية، أو خوفا من الملاحقة القانونية.

وقد تعهدت السلطة الفلسطينية بملاحقة تلك الشركات التي تعمل في أراضٍ فلسطينية محتلة، قام الاحتلال بمصادرتها بالقوة، خاصة بعد قرارات الأمم المتحدة المتكررة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.

وفي هذا السياق، طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، نظيره وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني هيكتور خوسيه إيرنانديز، باتخاذ إجراءات عاجلة بحق شركتي (CAF) و(GMV) الإسبانيتين اللتين تساهمان في إنشاء مشروع القطار الخفيف وتوسيعه في مدينة القدس المحتلة مع شركة Shapir الإسرائيلية.

ودعا العسيلي في رسالة وجهها إلى نظيره الإسباني، إلى مطالبة الشركتين بالانسحاب، ووقف أعمالهما فورا في هذا المشروع غير القانوني الذي قال إنه “يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي التابع لها رقم 2334”.

وأشار إلى أن هذا المشروع يقوم على توسيع خطوط القطار وربط المستوطنات في القدس الشرقية بالجزء الغربي للمدينة.

وذكر العسيلي في رسالته، أن القدس الشرقية تقع ضمن الولاية القانونية الفلسطينية حسب القانون الدولي، وأن انتهاك الشركتين للقانون ليس فقط لأن أعمالهما تجري في مستوطنات تم توسيعها أو بناؤها على حساب أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، ولكن أيضا لأن ذلك يساهم في التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتقطيع أواصر مجتمعاتهم.

وحذر من أن الاستمرار في الانخراط في هذه الأنشطة غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “ستكون له عواقب قانونية خطيرة على الشركتين”.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في نهاية عام 2020 شركة (CAF) وقف العمل في المشروع فورا، وطلبت بإدراج الشركة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن الأعمال الأساسية لإنشاء المستوطنات “تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.