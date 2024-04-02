الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور الثلاثاء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيها رسمياً أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدّداً بطلب قدّمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وفي الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/أبريل 2024” في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس مذّاك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة”.
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.
ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يصبحوا عضواً كامل العضوية في الأمم المتّحدة، وقد أيدّتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثّلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي رسالتهم التي اطلّعت عليها فرانس برس كتب هؤلاء الأعضاء “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضواً تعترف بدولة فلسطين”، مذكّرين بأنّ طلب 2011 لا يزال معلّقاً.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.
ولم يصل هذا الإجراء إلى خواتيمه أبداً.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حصل الفلسطينيون عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
ووفقاً لميثاق الأمم المتّحدة، فإنّ قبول عضوية أيّ دولة يتمّ بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
لكنّ صدور مثل هكذا توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حقّ الفيتو، بحسب مراقبين.
(وكالات)
( السلطة الفلسطينية تعيد تقديم طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة )؟ إنّ الاهتمام بالديكور من قبل سلطة { تحرر يّة } أو هكذا عرفناها؛ انقلاب على الذات نحو حمل تابوت العهد إلى مقبرة عين جالوت.فلماذا نخدع الذات الحيّة مثل خداع الموتى؟ يأخذني المخيال إلى آلاف الشهداء…وهم يخرجون إلى الحياة من جديد؛ ليروا أفعال الخلف مع السلف…ومتأكّد سيجدون العودة إلى القبور؛ أفضل لهم من مذلّة الحضور؛ ولو جلسوا على كراسيّ الأمم المتحدة بحبور وسرور.ذات يوم دخلت إلى مقر منظمة ذات اسم كبير في إحدى دول الكرة الأرضيّة؛ فوجدتها بائسة في كلّ شيء.قلت لصاحبي الذي كان معي: أتريدون من هذه المنظمة ذات السلاسل أنْ تحقق ما ورد في دستورها الداخليّ المثاليّ؟ وخرجت هاربًا…خروج بني إسرائيل.وكلما أسمع باسم تلك المنظمة المجلجل في الأخبار…ينتابني ضحك كالبكاء…وأقول: كم خُدع النّاس ولا يزالون…وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.إنه ديكور الفيل والخزف الجميل؛ لكنه لا يزال ينتظر التكسير.
هه محاولات عبثية يا عينيا، فما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀