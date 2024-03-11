السلطة الفلسطينية والأردن يحذّران من التصعيد في الأقصى

رام الله – «القدس العربي»: نددت السلطة الفلسطينية والأردن بالقيود التي تفرضها إسرائيل على المصلين في المسجد الأقصى.

وأكد عاهل الأردن عبد الله الثاني، أمس الإثنين، أهمية التوصل الى تهدئة في قطاع غزة، وتفادي التصعيد في القدس والمسجد الأقصى.

وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، بعد اتصالين هاتفيين تلقاهما الملك من نظيره البحريني حمد بن عيسى، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولقائه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير، فإنه تم تأكيد «ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى».

ولفت العاهل الأردني إلى «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».

وحذر من أي «انفجار» للأوضاع هناك، والذي ستكون له «انعكاسات خطيرة»، وفق المصدر ذاته.

ودعا إلى «توحيد مواقف الكنائس المسيحية في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة».

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أمس الإثنين، من فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خصوصاً في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحوّل الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثكنة عسكرية، للتنكيل بشعبنا، ولتضليل العالم بأنها مُستهدفة.

وأضافت في بيان صحافي وصلت الى «القدس العربي» نسخة منه، أن «دولة الاحتلال تتعمد نشر ما يزيد على 23 كتيبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكأنها تُعيد احتلالها بالقوة من جديد، إضافة إلى آلاف الكتائب والفرق الشرطية التي تجتاح مدينة القدس بحجة حلول شهر رمضان المبارك، كذلك نشر ما يزيد على 750 حاجزا عسكريا في طول الضفة وعرضها، وإغلاق الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل القرى والبلدات والمدن».

وأضافت أن «هذه الممارسات التصعيدية تُشعل توترات جديدة على ساحة الصراع»، مؤكدة أن «حواجز الاحتلال العسكرية وبواباته الحديدية ليس لها أي وظيفة أمنية، بل تستخدمها لفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإذلالهم».

وأشارت إلى أنّ «الزج بهذه القوات العسكرية يندرج في إطار محاولات إسرائيل شيطنة الشعب الفلسطيني ووصمه بالعنف والإرهاب، وإعطاء انطباع كاذب للمجتمع الدولي بأنها مستهدفة، والتغطية على أبشع أشكال القمع والتنكيل والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابية بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم».