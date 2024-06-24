 السلوفيني إلسنيك: لسنا خائفين من مواجهة إنكلترا في أمم أوروبا

كولن- ألمانيا: تبدلت أحوال تيمي ماكس إلسينك من اللعب في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي إلى اللعب أساسيا أمام إنكلترا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث قال لاعب وسط منتخب سلوفينيا إنه لا يخشى فريق المدرب غاريث ساوثغيت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مباراة الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة ستكون مناسبة خاصة لإلسنيك / 26 عاما/ والذي لعب في فئات الشباب والناشئين بديربي كاونتي الإنكليزي وقضى فترات إعارة مع أندية سويندون ومانسفيلد ونورثهامبتون في إنكلترا.

وعاد إلسنيك إلى بلاده بعد الاستغناء عنه في ديربي كاونتي دون المشاركة في مباراة رسمية واحدة، وهو يلعب حاليا لفريق أولمبيا ليوبليانا، ومن اللاعبين الأساسيين في تشكيل المنتخب السلوفيني.

وسجل لاعب الوسط هدفه الدولي الأول في آذار / مارس الماضي حينما فاز الفريق على البرتغال 2 / صفر وديا، وهو يستعد الآن للعب ضد منتخب البلد التي عاش بها لفترة طويلة.

وقال إلسنيك في حوار مع مدربه السابق غاري رويت عبر مدونة صوتية (بودكاست): ” حينما كنت في سويندون، لم يكن هناك فرصة للعب أمام إنجلترا في أمم أوروبا أو البرتغال مع وجود كريستيانو رونالدو، أو حتى تسجيل هدف في تلك المباراة”.

وبحديثه عن المنتخب الإنجليزي قال إلسنيك: “إذا شعرنا بالخوف منهم سنكون في ورطة، لديهم جميعا قدمين مثلنا تماما، أنهم بشر لا يهم كم تبلغ قيمتهم”.

وأضاف: “إذا وضعتهم تحت الضغط وإذا كنت واثقا من نفسك، سيكون لديهم مشاكل أيضا، مثلما رأينا في أول مباراتين”.

وتابع: “بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالعقلية وأن لا نكون خائفين منهم، مثلما لم نشعر بذلك أمام الدنمارك وصربيا”.

(د ب أ)





