السليمانية: اعتقال زعيم «جبهة الشعب» بعملية أمنية أسفرت عن قتلى

بغداد ـ «القدس العربي»: اعتقلت قوات الأمن الكردية في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، فجر أمس الجمعة، زعيم حزب «جبهة الشعب» الكردية، لاهور شيخ جنكي، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة مع القيادي الذي تحصن مع أنصار له في أحد الفنادق، خلّفت العشرات بين قتيل ومصاب بين الطرفين، فضلاً عن أضرار مادية.

وحصل ذلك أثناء محاولة قوات الأمن تنفيذ مذكرة قبض بحق السياسي الكردي المُبعد عن حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني.

وكان لاهور شيخ جنكي، وهو ابن عم زعيم حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني، قد شغل منصب الرئيس المشترك لحزب «الاتحاد»، قبل أن يقرر طالباني عزّله في تموز/ يوليو 2021، إثر خلاف داخلي، الأمر الذي دفع شيخ جنكي إلى تأسيس حزب «جبهة الشعب» والمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق عام 2024 وحصل على مقعدين.

وتلاحق محكمة تحقيق الأمن في السليمانية، السياسي الكردي المعارض لحزب طالباني، بموجب قضايا تتعلق بـ«الإخلال بالأمن والنظام العام».

ووفي ساعة مبكّرة من ليلة الخميس/ الجمعة، قرر لاهور شيخ جنكي، التمركز في أحد الفنادق التابعة له في محافظة السليمانية، وتعزيز الأمن المحيط بالمبنى، قبل أن تتوجه قوات الأمن الكردية لتنفيذ مذكرة اعتقاله.

وسرعان ما اندلعت اشتباكات استمرّت 4 ساعات بين الطرفين استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، في حين أقدمت السلطات على غلق مداخل مدينة السليمانية بشكل كامل كإجراء احترازي.

إحكام الطوق الأمني على المدينة، جاء وفق مصادر، على خلفية ورود معلومات عن محاولات لأنصار وعناصر موالية للاهور شيخ جنكي دخول السليمانية لدعمه في مواجهة القوات الأمنية.

وفي موازاة الاشتباكات، كشفت مصادر كردية عن تعرض منطقة دباشان في مدينة السليمانية، التي تضمّ منزل زعيم حزب «الاتحاد الوطني»، لهجومين بطائرات مسيرة، رافقهما إطلاق نار كثيف من قبل القوات الأمنية المُكلّفة بحماية المكان، أسفر عن إسقاطهما من دون أضرار.

وانتهت الاشتباكات بسيطرة قوات الأمن الكردية، والقبض على لاهور شيخ جنكي ومجموعته التي يُطلق عليها اسم «قوات العقرب».

قبل ذلك، خرج زعيم حزب «جبهة الشعب»، في سلسلة تصريحات ومشاهد مصورة، أرسل من خلالها جمّلة رسائل إلى أنصاره والرأي العام، أشار فيها إلى أنه علم بأمر التوقيف «عبر وسائل الإعلام»، وأن منزله «محاصر بقوة كبيرة ومحاط بالكامل». وأضاف: «لن أقبل التعدي من أي شخص، وسأظل ثابتاً على موقفي دون تأثير من أي طرف».

وبشأن الاتهامات الموجهة إليه، قال إنها «مجرد ذرائع»، مؤكداً أن نشاطه خلال الفترة الماضية كان «محدوداً للغاية، وأنه يقيم في المنطقة منذ أربع سنوات من أجل خدمة المواطنين».

وأوضح أن «بافل وبعض أعضاء الحزب لا حدود لديهم في محاولة التواصل معه أو التأثير على شؤونه الشخصية والسياسية».

وأضاف: «نحن واقفون على أقدامنا وسنموت ونحن واقفون. يبدو أنهم قرروا الهجوم، قد تكون هذه رسالتي الأخيرة لشعبي كردستان، لكنني بقيت هنا من أجل أهلي وناسي، رغم أن الفرصة كانت متاحة للعيش في أوروبا بعد أحداث الثامن من تموز، إلا أنني اخترت البقاء مع الناس».

وأضاف: «لن أكون أداة بيد الخونة والمستهترين بمصير شعب كردستان. أنا أحب شعبي وأبناء وطني وسأضحي من أجلهم بكل ما أملك، وقد أثبتت كرديتي في جميع المواقف».

كما دعا أيضاً إلى النزول إلى الشارع قائلاً: «الذين بقيت لديهم الغيرة والحمية عليهم التجمع والتحرك في مناطق مختلفة من المدينة»، مؤكداً «دورهم في مواجهة السلطة القائمة».

في الموازاة، أعلن آراز شيخ جنكي، شقيق رئيس «جبهة الشعب»، رفضه لأي مظهر مسلح أو استخدام للقوة في معالجة الخلافات الداخلية، داعياً قيادة «الاتحاد الوطني» الكردستاني إلى سحب قواتها التي جرى نشرها في مدينة السليمانية.

وقال في «تدوينة» نشرها تزامناً مع الاستعداد لشن الهجوم، إنه «كان وما زال ضد اللجوء إلى المظاهر العسكرية واستخدام السلاح في حل المشكلات»، مضيفاً أن «انتشار قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني (الجديد) على حدّ وصفه، في السليمانية خطوة سلبية قد تقود المدينة ومحيطها إلى أوضاع غير مرغوب فيها».

مسيّرات حاولت استهداف منزل طالباني… ولجنة لتعويض المتضررين

وختم بالقول: «أدعو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني (الجديد) إلى إعادة هذه القوات إلى مواقعها الأصلية، لأن أي تداعيات أو تبعات قد تنجم عن بقائها في السليمانية ستقع مسؤوليتها على عاتقهم».

أما وكالة أمن إقليم كردستان فتحدثت عن تفاصيل العملية الأمنية في بيان صحافي جاء فيه: «في مواجهة مسلحة تمكنت قواتنا فجر الجمعة، من السيطرة على فندق (لاله زار) في حي سرجنار في مدينة السليمانية واعتقال جميع المسلحين الذين واجهوا قواتنا».

وأشار البيان إلى أنه «بعد صدور أمر إلقاء قبض من محكمة تحقيق الأمن بحق المطلوب لاهور جنكي بورهان وعدد من المطلوبين الآخرين بموجب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي (تتعلق بالقتل العمّد) تم توجيه الأمر إلى قواتنا، ولكن بعد محاولات عديدة من قبل قواتنا لتسليم المطلوبين أنفسهم للقانون وإبلاغهم عبر اتصالات هاتفية مع المطلوبين أنفسهم وكذلك عبر مكبرات الصوت بالنداء: (كل من يسلم نفسه ستكون حياته آمنة، نؤكد لكم أن حياتكم محفوظة) لكنهم لم يلتزموا بالقانون وأعلنوا على لسانهم أن لديهم ميليشيات مسلحة وسيواجهون قوات الأمن التي هي قوة رسمية تابعة لحكومة الإقليم وتقوم بواجبها. لقد بدأوا بإطلاق النار على قواتنا وواجهوها لمنع اعتقال المتهمين في (لاله زار)».

وأكد البيان أن «هذه العملية قد اتخذت خطواتها استناداً إلى قرار قضائي بهدف تنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر عن القاضي، لكي لا تكون هناك أي جماعة خارجة عن القانون وليبقى الأمن والاستقرار محفوظين كما هو الحال دائماً».

وأضاف: «تمكنت قوات أمن السليمانية، منذ فجر اليوم (أمس) من السيطرة بالكامل على مكان تواجد المتهمين والمنطقة في (لاله زار) وتطهيرها من المتهمين الخارجين عن القانون وميليشياتهم المسلحة التي أعلنت الليلة الماضية أنها ستواجه قواتنا الرسمية».

وعبّر البيان عن أسفه لسقوط (4) قتلى من أفراد قوات الأمن، وإصابة (19) آخرين جراء الاشتباكات، مشيراً إلى أن «الوضع في السليمانية حالياً هادئ، وأن المواطنين يتجولون في الشوارع بشكل طبيعي»، فيما أكد أن «أمن السليمانية خط أحمر ولن يُسمح لأي جماعة أو ميليشيا أو مجموعة خارجة عن القانون أن تكون سبباً في زعزعة أمن إقليمنا. وقد تم إلقاء القبض على جميع المتهمين في (لاله زار) وفقاً للقانون وسيواجهون العدالة».

في المقابل، أفادت مصادر صحافية كردية بأن عدد القتلى في الاشتباكات بلغ 9 أشخاص بين الطرفين، فيما كان عدد المصابين 35 جريحاً، من بينهم 19 عنصراً من قوات الاتحاد الوطني، و16 عنصراً من قوات لاهور جنكي، مؤكدة أن بولاد جنكي، شقيق لاهور، كان من بين المصابين.

وخلّفت الاشتباكات المسلحة أيضاً أضراراً مادية في عدد من المنازل والمباني والعجلات المدنية، الأمر الذي دفع الإدارة العامة «للاتحاد الوطني الكردستاني»، لإعلان تشكيل لجنة لتعويض المتضررين.

وذكرت الإدارة، في بيان صحافي مقتضب، إنه «تم تشكيل لجنة خاصة، بقرار من المكتب المالي وبأمر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، تتولى مهمة تعويض جميع المنازل والأماكن التي تضررت في حي سرجنار في مدينة السليمانية، نتيجة الاشتباكات التي وقعت ليلة أمس».

… والجبهة تعتبر الهجوم استهدافاً سياسياً

شنّ حزب «جبهة الشعب»، بزعامة لاهور شيخ جنكي، أمس الجمعة، هجوماً لاذعاً على حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، معتبراً أن زعيمه تعرض لاستهداف سياسي، حاثّاً البعثات الدبلوماسية والحكومتين الاتحادية والكردستانية على تحمّل مسؤوليتها، في وقتٍ انتقدت حكومة محمد شياع السوداني في بغداد ما وصفته بـ«ترهيب المواطنين»، تعليقاً على الاشتباكات المسلحة الأخيرة في السليمانية.

وطالب حزب «جبهة الشعب» القنصليات والممثليات الدبلوماسية والحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بعدم الصمت إزاء ما وصفه بـ«العمل الإرهابي» الذي تعرض له رئيس الحزب، لاهور شيخ جنكي، محملا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني شخصياً، المسؤولية عن سلامة حياته.

وذكر بيان للحزب أنه «مرةً أخرى، أقدم سكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني على انتهاكٍ صارخ للقانون، ملوثًا يديه بدماء أبناء شعبنا، ففي ليلة 22 آب/أغسطس 2025 بمدينة السليمانية، قامت قوة كبيرة من (الكوماندوس ومكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة) بهجوم غادر على منزل ومكان إقامة لاهور شيخ جنكي».

وأشار إلى أنه «بعد اشتباكٍ استمر لساعات، استُخدم فيه السلاح الثقيل (طائرات مُسيّرة، دبابات، وأسلحة فتاكة) هوجم مقرّنا في باردكاي ـ بردي في منطقة كَلياندا/ لاله ‌زار»، لافتاً إلى «التصدي بشجاعة وبطولة، إلا أن كثافة القوات المهاجمة وحجم السلاح المستخدم مكّنهم في النهاية من السيطرة على المقر والمنزل».

وطالب الحزب المجتمع الدولي، وممثليات الدول، والقناصل العامين، وبعثات الأمم المتحدة في إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم، بـ«عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي المنافي للقانون والإنسانية، والتحرك لمساءلة مرتكبيه وكشف الحقيقة».

وأوضح أن «لاهور ليس عضوًا في أي جهاز أمني ولا يتقلد أي منصب رسمي في مؤسسات إقليم كردستان، ولذلك فإن ما جرى استهداف سياسي صريح»، مبيناً إن «كيان لاهور وإرادة رفاقنا أعمق من أن تنكسر بمثل هذه الأفعال، وسنواصل مسيرتنا على نهج القيادة الحكيمة حتى يتحقق حلم أبناء كردستان بالسلام والاستقرار وسيادة القانون والعيش الكريم».

في حين أكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان صحافي، على «سيادة القانون وحماية أمن واستقرار المدينة وصون أرواح وممتلكات المواطنين»، مشددة على أن «جميع الخلافات والمشاكل ينبغي أن تُعالج في إطار القانون وبعيداً عن العنف».

كما عبّرت عن «تعازيها لعائلات وذوي الضحايا»، معربة عن «مواساتها لهم في مصابهم»، وتمنت «الشفاء العاجل للجرحى».

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد دعا إلى ضبط النفس ووقف المواجهات الدائرة في السليمانية.

وقال في بيان أصدره فجر الجمعة، إن «هذه التوترات والاشتباكات التي تجري في السليمانية تستهدف أمن واستقرار إقليم كردستان، لذلك يجب على جميع الأطراف أن يضبطوا أنفسهم ويوقفوا هذه المواجهات، وألا يُترك شباب هذا الوطن ضحية لها. وأي مشكلة أو خلاف موجود ينبغي أن يُحل بالطرق القانونية».

وأضاف: «لقد سعيتُ مع جميع الأطراف من أجل إنهاء هذه التوترات ومنع إراقة الدماء والعنف».

في السياق، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، أمس الجمعة، بياناً حول أحداث السليمانية أكدت فيه رفضها عمليات العنف في تنفيذ القرارات القضائية.

وذكرت، في بيان، أنه «في ليلة 22 آب/ أغسطس 2025، تحشدت قوة أمنية كبيرة من وحدات مختلفة مزودة بأسلحة خفيفة وثقيلة في أحد أحياء مدينة السليمانية وذلك بهدف اعتقال عدد من المطلوبين الذين كانوا يقيمون في ذلك المكان».

وأضاف أن «العملية تحولت إلى مواجهة عنيفة استمرت لساعات، متواصلة حتى الساعة الثامنة صباحاً، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، وقد أحدثت الحادثة حالة من الاضطراب في مدينة السليمانية وأثارت مخاوف وقلقاً واسعاً بين سكان المنطقة».

كما أدانت الهيئة في بيانها «هذا الحدث وما ترتب عليه من نتائج»، مؤكدة رفضها «بشكل قاطع العنف والفوضى بكل أشكالها».

وأكدت «دعمها الدائم للإجراءات القانونية واعتماد لغة الحوار كسبيل لحل القضايا»، مبينة أن «قرار اعتقال المطلوبين كان ينبغي أن تنفذه قوات الشرطة، وليس قوات مكافحة الإرهاب أو تشكيلات أخرى، والتي استخدمت للأسف أسلحة خفيفة وثقيلة خلال العملية، وحسب الأطر القانونية، يتوجب أن يُعتقل المتهم ويُنقل عبر القنوات القانونية، لا أن يُرحّل إلى أماكن أو مقار حزبية».

وأكدت الهيئة، حسب البيان، دعمها الكامل لـ«تنفيذ قرارات المحاكم وتسليم أي متهم إلى القضاء، وترفض أي أسلوب آخر للاعتقال الذي لجأ إلى العربات المدرعة والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يبدو أشبه بعرض عسكري ويؤثر سلباً على سمعة الإقليم».

وعبرت عن «قلقها من قيام بعض القوات الأمنية بتصوير المعتقلين وعرض صورهم وأسمائهم عبر وسائل الإعلام كما لو كانوا مدانين مسبقاً، في حين أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان».

كما أعربت هيئة حقوق الانسان في كردستان، عن أسفها «لسقوط قتلى وجرحى في هذه الحادثة، وتأمل أن تكون سيادة القانون هي المرجع، وأن تُعالج هذه القضية عبر الأطر القانونية حصراً، بعيداً عن أي تدخل أو أساليب أخرى»، موضحة أنه «لم تكن هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا النوع من القوات في السليمانية خلال فترات التوتر، حيث تكررت مثل هذه الممارسات في أحداث سابقة».

في العاصمة الاتحادية بغداد، عرض رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الوساطة لـ «درء الفتنة»، معتبراً إن أمن الإقليم من أمن العراق.

صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ذكر في بيان صحافي، إنه «بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة السليمانية، تؤكد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون».

وفيما شدّد على أهمية أن «تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين»، أكد أن «إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه».

وأِشار إلى تأكيد الحكومة الاتحادية، من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، أن «الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي، وأنها لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار»، معتبرا إن «مصلحة محافظة السليمانية، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات».