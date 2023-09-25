السليمانية: دعوات للكوادر الصحية بالعدول عن إضرابها

بغداد ـ «القدس العربي»: طالب مجلس الكوادر الصحية في السليمانية (غير الحكومي) الإثنين، الكوادر الصحية بعدم ترك الأماكن التي تتعلق بحياة المواطنين لأي سبب كان، مثل العناية المركزة والأمراض السرطانية، على خلفية الإضراب الذي نظّموه احتجاجاً على تأخر صرف مرتباتهم.

وقال رئيسه إسماعيل بةلخةيي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي في السليمانية، إن «الوضع الحالي في إقليم كردستان يتطلب من مجلس النواب العراقي التدخل لحل أزمة الرواتب التي انعكست سلبا على جميع القطاعات عموما، والقطاع الصحي على وجه الخصوص».

وقدم مذكرة إلى البرلمان العراقي أكد فيها أن «الإضراب عن الدوام، هو من حق أي موظف لا يستلم استحقاقاته، لكن إضراب الكوادر الصحية قد يكون مختلفاً عن إضراب أي موظف أخر في اي مؤسسة أخرى، كون القطاع الصحي مرتبط بحياة المواطن مباشرة».

وبين أن «المجلس ليس مع ترك الكوادر الصحية الأماكن المرتبطة بحياة المواطنين كأقسام العناية المركزة والأمراض السرطانية والأقسام المتعلقة بالأطفال الخدج وأقسام الحروق، وفي نفس الوقت لا نريد أن تدفع الكوادر الصحية ضريبة ثمن تأخير صرف الرواتب وعدم الاتفاق بين بغداد وأربيل».

وتابع: «لا نريد أن يدفع المواطن ضريبة تعطيل العمل في المؤسسات الصحية، بأن يلجأ للمستشفيات الأهلية» مؤكدا أن «على جميع موظفي القطاع الصحي الذين هم ليسوا في تلك المراكز الحساسة أن يلجأوا للشارع وبيان موقفهم المدني، ونحن لسنا مع بقاء الموظفين في المنازل».

وأشار إلى أن «الكوادر الصحية تحتاج إلى دعم من قبل النقابات الصحية، علما أن نقابة الكوادر الصحية تعتبر منتهية الصلاحية كونها لم تعقد مؤتمر تأسيس منذ 10 سنوات، لهذا نطالب الجهات المسؤولة في النقابة الاستعداد لعقد مؤتمر جديد وبمشاركة جميع الكوادر الصحية وإعداد نظام داخلي رصين للنقابة».

كما طالب المجلس، حكومة الإقليم بـ«صرف ثلاثة رواتب وليس الاكتفاء بصرف راتب شهر تموز (يوليو) وتأخير صرف رواتب شهر آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الحالي».

في حين، عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، سوران عمر، خلال المؤتمر، أن «أعضاء المجلس مع مطالب مجلس الكوادر الصحية كونها مطالب شرعية وقانونية» مطالبا حكومة الإقليم بـ«حل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن بالاقتراض الداخلي أو من الشركات المستفيدة من الإقليم، كون المؤسسات التشريعية والقانونية بدأت تنتهي شرعيتها شيء فشيء».

وحول الرواتب المتبقية لهذا العام بين أن «حكومتي المركز والإقليم اتفقنا على إقراض الإقليم مبالغ لسد رواتب الموظفين لـ3 أشهر وهذا الرواتب ستصل وسيتم توزيعها لكن ستبقى رواتب 3 أشهر في خطر وهذا يتطلب من الإقليم إيجاد حلول بأسرع وقت».