السماح بدخول 5 آلاف مشجع عراقي إلى الكويت لحضور مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم- (تدوينة)

الكويت: أكد السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي أن جهود كل من السفارة العراقية في الكويت ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قد تكللت بالنجاح في اعتماد الية لدخول 5000 مشجع عراقي إلى الكويت لحضور مباراة المنتخبين المقرر لها يوم 10 آيلول/سبتمبر الجاري.

وتم اعتماد آلية دخول الجماهير العراقية إلى الكويت بعد لقاء السفير صباح اليوم الإثنين مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف. وكتب المنهل الصافي في تغريدة له عبر حسابه في موقع «إكس» اليوم الإثنين أنه تم اعتماد الية لدخول (5000) مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستجمع المنتخبين الشقيقين على ملعب ستاد جابر الدولي. ومن المقرر أيضا أن يقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

تكللت جهود السفارة @IraqinKuwait وجهود معالي عبد الامير الشمري وزير الداخلية العراقي@socialmoigoviq وبعد لقاء السفير صباح هذا اليوم 9/2 مع معالي الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي@Moi_kuw بالنجاح في اعتماد اَليه لدخول (5000) مشجع… pic.twitter.com/y0H4XETXiK — Ambassador Almanhal Alsafiالسفير المنهل الصافي (@AlsafiAlmanhal) September 2, 2024

(د ب أ)