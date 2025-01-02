السنة التي غيّرت الشرق الأوسط… والعالم!

شهد عام 2024 أحداثا استثنائية غيّرت الشرق الأوسط والعالم، كان آخرها، والأكثر مفاجأة فيها، الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، إثر هجوم سريع ومباغت من «هيئة تحرير الشام» وفصائل سورية معارضة أخرى، تمكّنت خلاله، وفي أقل من أسبوعين، من إسقاط نظام حكم البلاد بالقمع الوحشيّ لأكثر من 54 عاما تحت شعار «الأسد إلى الأبد»!
كانت العملية خطيرة جدا، لأن احتمالات فشلها بعد حصول هجوم معاكس مدعوم من روسيا وإيران على محافظة إدلب، ستؤدي إلى مجازر هائلة، وإمكان فرار ملايين آخرين من اللاجئين السوريين إلى تركيا المجاورة، لكن ما حصل هو انكشاف مهول لانهيار قدرات النظام، ومعنويات قواته، وجبن رئيسه، الذي فرّ بعد أن خدع كبار قادته، وأخيه حتى، بأن المعونة الروسية قادمة، فيما كان متجها إلى قاعدة حميميم الروسية، حيث أقلعت طائرته نحو موسكو (بالتنسيق مع إسرائيل لمنع إسقاطها، حسب ما زعمت وسائل إعلام غربية).
لكن هذا الحدث النهائي، الذي اختتم ثورة السوريين المديدة التي اعتبرها الجميع «مستحيلة» لما تراكب عليها خلال 14 سنة من ظروف معطّلة وأعداء أشدّاء كثر متناقضين وجوديا ومتفقين على منع زوال حكم الأسد، لم يكن غير آخر النقلات التي عاينّاها في العام 2024، حيث تحرّكت «أحجار الدومينو» بفعل عملية «طوفان الأقصى» مما اضطر «محور المقاومة» إلى قلب استراتيجياته، من تفعيل جبهات غزة ولبنان واليمن وسوريا في حال حصل هجوم إسرائيلي على إيران، إلى الدخول في «معارك مساندة» لحركة «حماس» في غزة.
صبّت إسرائيل، بعد العملية الآنفة، نيران حممها على رؤوس الفلسطينيين، وساندتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأهم الدول الغربية، في حرب إبادة الغزاويين تحت يافطة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». حسب تحليلات إسرائيلية، فإن استغلال «حزب الله» لتلك الفرصة التاريخية لاجتياح شمال فلسطين كان سيجعل خيارات الدولة العبرية أصعب بكثير، مما قد يفضي لحرب أكبر، ولكن مع احتمالات أكثر لحصول تسوية أكثر شمولا وعدالة للفلسطينيين.
ما حصل أن «حرب المساندة» أعطت إسرائيل، على ما ظهر لاحقا، الوقت الكافي لتنفيذ عملياتها الاستخبارية الخطيرة في طهران، باغتيال إسماعيل هنية، ثم بتنفيذ خطة تفجير «البيجر» التي كانت مخططة منذ سنوات ضد أعضاء «حزب الله» واغتيال قيادات الصف الأول والثاني، بمن فيهم حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، وتوجيه ضربات هائلة لوجود إيران و«حزب الله» في سوريا فيما كان نظام الأسد يحاول الحفاظ على «حياده» واستمرّت المواجهات مع «أنصار الله» الحوثيين في اليمن، بينما هدأ الوضع بين إيران وإسرائيل، بعد مواجهتين خطيرتين.
دفنت هذه «التقاطعات» غزة تحت الركام، ورغم أنها كانت العنصر المحرّك للأحداث، لكنها كانت الطرف المحاصر، والمتروك لوحده، أما فراغ القوى الذي حصل في سوريا، وانكشاف تلاعبات نظام الأسد، ووصول منظومته إلى انحطاطها الأقصى، ففتح الطريق لانهيار النظام ودخول قوات المعارضة إلى دمشق، ليفتح نافذة أمل، من حيث لم يحتسب أحد.
لعب انتخاب دونالد ترامب، وهو الحدث الاستثنائي العالمي الآخر، دوره، في انفلات التوحّش الإسرائيلي على آخره، وفي انحسار يد إدارة جو بايدن عن المنطقة، وهو أمر قد يكون له فعله أيضا في وصول المعارضة السورية إلى النتيجة القصوى، أما باقي البلدان العربية، وخاصة السودان، فبقيت تنوء تحت آلام الصراع الدامي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» المدعومة من الإمارات، في حرب أجبرت 11,5 مليون سوداني على ترك أراضيهم، واضطر 3 ملايين منهم للفرار إلى بلدان مجاورة.
يؤشر قدوم ترامب، على ما يظهر، إلى احتمال الوصول إلى هدنة، أو تسوية، أو حل ما في غزة، إلا إذا جنحت حكومة الإرهاب الإسرائيلية إلى مزيد من الإبادة والتطهير العرقيّ وهو خيار سيُفضي، بالضرورة، إلى تداعيات خطيرة، في فلسطين نفسها، وفي المنطقة العربية، وفي العالم.
*ما حصل في سوريا نصر الله لأهل الحق
ضد أهل الباطل من ال الأسد وكل من لف لفهم.
** اللهم انصر اخواننا في غزة وعموم فلسطين ع الصهاينة المجرمين القتلة.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
من المؤسف والمؤلم جداً أن يعاني االشعب السوداني من هده الحرب البشعة وتكون مدعومة من دول عربية أخرى! أما غزة المحرك للأحداث في السنة التي غيرت الشرق الأوسط ومن ثم تُركت لوحدها أمام حرب أبادة من الإحتلال الفاشي فيذكرتي بالثورة السورية التي قيل فيها أنها ثورة يتيمة حيث تُرك الشعب السوري لسنوات يعاني من حرب وجرائم بشعة قام بها نظام الهارب وعانى اللاجئون في المخيمات مرارة الجوع والبرد والعواصف والأمطار تماماً كما يحصل اليوم للشعب الفلسطيني في غزة التي تركت لوحدها! هذا التوازي والتشابه مع نظام الهارب، يدعونا للأمل بأن نتنياهو وحكومته الفاشية ينتظرهم مصير مشابه وتنتصر غزة والشعب الفلسطيني على هذا الإجرام والظلم “ولك يوم ياظالم” وإن شاء الله.
الثورة الفرنسية جاءت بنابليون والروسية بالشيوعيين والإيرانية بالملالي وثورات الربيع العربي بالاسلاميين في مصر وتونس وكلها (ديكتاتوريات)، أما سوريا فحرب وليست ثورة
مررت بفيديو “ليس ترند” لطفلة سورية بتفهم تقول فيه “ما بقى عنا نقيفة ، حلي عنا يا اسرائيل”، منذ ساعتين قصفت إسرائيل”معامل الدفاع” في السفيرة/ ريف حلب وترددت أنباء عن غارة إسرائيلية على حماة .. لن تنجح اسرائيل بإقامة “شرق أوسط جديد” وطالما أحتفل الجولان بتحرر الوطن الأم ويرفض ويقاوم السوريين فإن عودة الجولان لسوريا (حتمية) في أي تسوية (حتمية) أيضا لفشل اسرائيل
الحرب: اختراق وتدمير وإعادة بناء وانسجام ، في كل حروبها أنجزت امريكا الاختراق والتدمير ولكنها لم تحقق نصر شامل إلا في الحرب العالمية الثانية بإعادة بناء وانسجام أوروبا واليابان
السوريين اخترقوا النظام وداعميه ودمروه ، وبدأ تحدي إعادة البناء والانسجام وكلنا أمل وثقة بالشعب السوري العظيم ، بشطب “سليماني” أخذ خطر إيران والتوتر معها بالانحسار ، ليدق السوريين المسمار الأخير في نعشه ، فلا أحد في الشرق الأوسط بحاجة لإسرائيل لردع إيران ، وترمب أميل لعقد صفقة معها تقلب حسابات وأحلام اسرائيل رأسا على عقب
لا شك ان الكلمه الاولى والأخيرة في عالمنا اليوم هي لهذه الشعوب التي تقبع تحت ظلم حكامها بحكايات مختلفة فالشعوب العربية تعاني من عدم تقبل هذه الاوضاع ولعل افضل مثال اليوم يظهر في جنين العزه وقبله في سوريا السعيدة بزوال هذا العار الذي حرم اهلها من ابسط الحقوق والكرامه إلا ان هذا لا يعني بقاء الوضع في ممالك العار الاخري علي حاله ولعل الله يريد لنا أن نشاهد هذه الأمور حتي نتعظ من قبولنا بهذا العار والسلام وشكرا علي النشر