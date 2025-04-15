السنغاليون يخرجون في احتجاجات متواصلة تندد بالإبادة الجماعية في غزة

نواكشوط – «القدس العربي»: أعلن الائتلاف السنغالي لنصرة القضية الفلسطينية، أمس، عن مواصلته خلال الأسبوع الجاري تنظيم احتجاجات السنغاليين على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 560 يوماً متواصلة بلياليها ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لمهرجان الغضب الذي شهدته داكار مؤخراً، حيث خرج آلاف السنغاليين عن صمتهم، حاملين شعارات الغضب والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومنددين بما وصفوه بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وعكست هذه الاحتجاجات حالة الغليان الشعبي كما أظهرت مطالب السنغاليين المتصاعدة بقطع العلاقات مع إسرائيل، في ظل صمت دولي يثير الاستياء.

وأكد آلاف المواطنين السنغاليين دعمهم للشعب الفلسطيني في غزة وتنديدًا بما وصفوه بـ «حرب الإبادة الجماعية» التي تشنها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

ورفع المشاركون أصواتهم عالية بشعارات تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين السنغال ودولة الاحتلال، وطرد جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين من البلاد، بمن فيهم السفير الحالي في داكار.

وفي «بيان داكار حول القضية الفلسطينية» الذي وُزع وتُلي بأربع لغات (الفرنسية، الإنجليزية، العربية، واللهجة الولفية المحلية)، شدد المحتجون على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في دعم القضية الفلسطينية، خاصة من خلال مقاطعة الشركات والجهات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي على المستوى العالمي.

يطالبون داكار في بيان بقطع العلاقات مع إسرائيل

كما أثنى المتحدثون على مواقف دول مجموعة لاهاي المناهضة للعدوان، خاصة جنوب إفريقيا وماليزيا وبوليفيا وهندوراس، مؤكدين على الدور الريادي لجنوب إفريقيا في رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل والولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تسرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وجابت المسيرة الأخيرة التي امتدت على مسافة كيلومترين شارع حبيب بورقيبة الحيوي، في قلب العاصمة السنغالية داكار، انطلاقًا من المدرسة العليا للأساتذة وحتى منطقة سيكاب، وسط انتشار أمني كثيف.

وردد المحتجون شعارات مثل: «إسرائيل دولة إرهابية»، «نتنياهو مجرم حرب»، «بايدن وترامب متواطئان»، و»الاستعمار الغربي شريك في الجريمة».

وخلال تظاهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وجّه سيدو غاساما، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في السنغال، نداءً مؤثرًا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مندّدًا بشدة بالعدوان على غزة، وواصفًا إياه بـ «غير المقبول».

وقال غاساما أمام الحشود التي غصّت بها شوارع العاصمة داكار: «ما يحدث في غزة يخصنا جميعًا، إنها إنسانيتنا نحن التي تُستهدف»، مشددًا على أن «الصمت لم يعد خيارًا».

ودعا غاساما الحكومة السنغالية إلى مواصلة تحركها الإيجابي والانضمام إلى الجهود القانونية التي تقودها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وفي خطابه، ركّز غاساما بشكل خاص على ضرورة المقاطعة الاقتصادية، قائلاً: «يجب أن نقاطع إسرائيل»، وخصّ بالذكر منتجات يتم توزيعها محليًا.

وأضاف: «يجب مقاطعة تمور سفير إسرائيل في داكار؛ لا ينبغي لأي سنغالي أن يقبل خراف العيد من سفارة إسرائيل».

واعتبر غاساما أن هذه التبرعات ما هي إلا «أموال ملوّثة بالدم»، متهمًا إسرائيل بمحاولة «شراء ضمير السنغاليين» في الوقت الذي تستمر فيه في ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة.

وتابع: «إنهم مجرمون يصادرون أراضي الفلسطينيين ويدمرون منازلهم بلا رحمة».

واختتم كلمته بالقول: «نتنياهو مجرم يجب أن يحاسب أمام المحكمة الجنائية الدولية»، وسط تصفيق حار من الحاضرين الذين رددوا شعارات مثل: «قاطعوا إسرائيل» و»تحيا المقاومة».

ودعا الناشطان سيدو قاسما المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في السنغال، ومنصور نداي، في بيان مشترك تلي خلال التظاهرة «الشعب السنغالي إلى رفض أي تبرعات أو مساعدات تقدمها السفارة الإسرائيلية في البلاد، خاصة تلك التي تُوزع على الفقراء في مناسبات مثل عيد الأضحى أو خلال مواسم الحج، معتبرين أنها محاولات تبييض وجه الاحتلال».

وقد شهدت التظاهرة حضورًا واسعًا من مختلف أطياف المجتمع السنغالي، بما في ذلك عدد من النواب وشخصيات سياسية بارزة؛ كما حضر التظاهرة عدد من السفراء وممثلي الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، أبرزهم سفراء فلسطين وفنزويلا وكوبا.

وتأتي هذه التظاهرة في سياق حراك شعبي متزايد تشهده عدة دول إفريقية وعربية وإسلامية، رفضًا للعدوان المستمر على غزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وأدى إلى دمار هائل.

ويعكس الحراك السنغالي، الذي اتسم بالسلمية والتنظيم العالي، تصاعد الوعي الشعبي بقضية فلسطين، ورفض التواطؤ الدولي مع آلة الحرب الإسرائيلية.