السنغال.. الأمن يعتقل المحامي الفرنسي للمعارض عثمان سونكو

نواكشوط- “القدس العربي”: أوقف الأمن السنغالي بمدينة روصو، صباح السبت، خوان برانكو محامي المعارض السنغالي عثمان سونكو بينما كان يحاول عبور النهر الفاصل بين موريتانيا والسنغال بزورق صيد تقليدي، متنكرا في هيئة صياد.

ونشر موقع “سنويب” الإخباري السنغالي صورة المحامي الفرنسي برانكو وهو على متن الزورق رفقة مواطن سنغالي كان يساعده على العبور إلى موريتانيا هربا من الأمن السنغالي الذي كان يبحث عنه.

وذكر الموقع أن المحامي ربما يكون قد تعرض لعملية اعتقال وترحيل من طرف الأمن الحدودي الموريتاني.

وتمكن برانكو مؤخرا من الدخول متخفيا للأراضي السنغالية قادما من جمهورية غامبيا المجاورة، وشارك في مؤتمر صحافي نظمه فريق الدفاع عن عثمان سونكو في داكار قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وكان القضاء السنغالي قد أصدر منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق خوان برانكو، بتهمة ارتكاب “جرائم وجنح مرتبطة بالاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها السنغال”، قبل شهر من الآن.