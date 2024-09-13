السنوار في رسالة لنصر الله: نشكر تضامنكم بجبهات المقاومة

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار، رسالة إلى الأمين العام لـ“حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة “طوفان الأقصى”.
وأعلن المكتب الإعلامي لـ”حزب الله” عن الرسالة صباح الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولي السنوار رئاسة الحركة خلفا لرئيسها السابق إسماعيل هنية الذي اغتيل بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي.
وقال السنوار مخاطبا نصر الله: “تلقينا ببالغ التقدير والاعتزاز الكبيرين رسالتكم الكريمة، تهنئة وتعزية باستشهاد رفيق دربكم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومرافقه”.
وشكر السنوار نصر الله على تضامنه “الممزوج بالمشاعر الصادقة والنبيلة، الذي عبّرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسناداً ودعماً وانخراطا في هذه المعركة”.
وقال: “يرتقي شهيدنا القائد رمز الأمة وفلسطين أبو العبد (هنية) في معركة طوفان الأقصى، إحدى أشرف معارك شعبنا الفلسطيني التاريخية تأكيداً على أن دماء قادتنا ومجاهدينا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا”.
وأضاف: “هذه الدماء الزكية والقوافل المباركة من الشهداء ستتزايد صلابة وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي”.
وأكد السنوار أن الحركة “ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي كان يدعو لها هنية ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتها ومجاهدونا”.
وأوضح أنه “في مقدمة هذه المبادئ وحدة شعبنا الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، ووحدة الأمة وفي القلب منها محور المقاومة في وجه المشروع الصهيوني دفاعاً عن أمتنا ومقدساتنا (..) حتى دحر الاحتلال وكنسه عن أرضنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
(الأناضول)
اعتقد ان إسرائيل وإيران انتصرتا والعرب خسروا الأرواح والأرض وكل شيء
حكام الخونة ويعض الجماهير التي غسلت ادمغتها هي التي خسرت السفقة مع الله عز وجل، اما الخسارة التي تتكلم عنها لايؤمن بها المسلمين لان حماية الدين والارض والعرض وتحقيق النصر فهي باهضة الثمن
اعلم ان هادا العدو الصهيوني يريد احتلال عدة اراضي عربية وفلسطين بقيادة حماس ولبنان بقيادة حزب الله يدافعون عن الامة والعالم اجمع وليس اشخاص او قرية او عشيرة
نعم بكل تأكيد ومن الواقع العلي على الارض خسر العرب. الارض والبشر ، ، هناك ان جاز القول نظريتان في إدارة الصراع مع إسرائيل ، الاولى ، تؤمن بالمدى الطويل وليس استعجال الأمور بسبب ان الواقع الدولي والإقليمي يميل ويصب لناحية إسرائيل. ومما نلمسه من الدعم المطلق لها عسكريا وحربيا وسياسيا ،، بحيث ان تكون الجهود والاستراتيجيات المستقبليه تنصب على تغير هذا الواقع او اضعافه. وليس هذا بمستحيل لأن المظاهرات في امريكا وأوروبا ضد مجازر إسرائيل دافعها الأولي على عدم قناعة الأجيال فيها باستمرار دعم إسرائيل ، فهم أولى بها كدافعي ضرائب ، ومن ناحية أخرى ان لاينجر العرب إلى حروب. قبل اوانها، او يستدعوا حروبا وهم غير مستعدين لها. كما حدث في حرب يونيو 1967 ولبنان في عامي 1982 و يونيو 2006
ويتخذون من الاستراتيجية الصينيه مثلا في استعادتها هونكونغ ومحاولة استعادتها لتايوان ؟
والنظريتان الثانويه تقوم في جوهرها على اعتبارات شعبويه واللي يحصل يحصل ؟
رسالة واضحة كل الوضوح
وتلجم كل الافواه المشككة وتشل الاقلام الصفراء
مين نحنا لنعلق على كل العظماء من قادة الامه ندعوا لهم بالتوفيق ونناشد الله بالنصر المبين