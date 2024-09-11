السنوار يهنّئ تبّون على إعادة انتخابه

غزة: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) الثلاثاء أنّ رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون بمناسبة إعادة انتخابه، منوها بـ”الدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة في بيان إنّ السنوار بارك في رسالته إلى تبّون “تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجياً الله له التوفيق والإعانة، لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل”.

وأضافت أنّ السنوار “جدّد تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية”.

والأحد، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أنّ تبّون فاز بولاية ثانية بحصوله على 95% من الأصوات.

والجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي حيث تمثّل المجموعة العربية منذ كانون الثاني/يناير.

وقدّمت الجزائر مشاريع قرارات عدّة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنّ الولايات المتحدة عرقلت كلّ تلك النصوص.

(أ ف ب)