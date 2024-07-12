السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم تتألق في احتفالية مرور 100 عام على العلاقات وفرنسا

باريس – «القدس العربي»: ضمن الاحتفالية الهامة في فرنسا، تألقت السوبرانو العالمية أميرة سليم في تقديم النشيدين الوطني المصري والفرنسي، احتفالا بالعيد الـ 72 القومي المصري، وأيضا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا.

وقد حضر عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسيين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، والذين أشادوا بها وبأدائها المتميز.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاحتفال المتميز، والذي أقيم في واحدة من أعرق القاعات الموسيقية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الفنانة طرحت، مؤخراً، أنشودتي «أنا المصري» و«قوم يا مصري» في كليب واحد من حفلها الأخير في المتحف القومي للحضارة المصرية، في الشهر الماضى، واختارت الأنشودتين من تراث سيد درويش، الذي تعشق موسيقاه منذ بداية مشوارها الفني، وأكدت أنه مُجدد الموسيقى بالنسبة لها، وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ومن أكبر الملحنين في مصر مع بدايات القرن العشرين، كما أنه أبو المسرح الغنائي في مصر.