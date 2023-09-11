السوداني: أبلغنا الأمريكيين بعدم الحاجة لقوات قتالية في العراق

بغداد: صرح رئيس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الاثنين بأن التحركات الأخيرة للقوات الأمريكية في العراق كانت تبديلاً لقواتها.

وقال في حديث لعدد من القنوات الفضائية العراقية إن “حركة المستشارين من دول التحالف في القواعد العراقية كلها تخضع لموافقة الحكومة العراقية وبعلم العمليات المشتركة”.

وأضاف: “لقد حصلنا على معلومات مكنتنا من ضرب مواقع مهمة لقيادات كبيرة لتنظيم “الدولة”، أحدها في صحراء الأنبار”.

وأوضح: “اعتمدنا العمليات الاستباقية في استهداف”الدولة” ومنعناهم من استهداف النسيج المجتمعي في محافظة ديالى لغرض خلق الفتنة”.

وقال رئيس الحكومة العراقية إن الوفد العراقي الذي زار الولايات المتحدة “أكد بشكل صريح في المباحثات مع الأمريكيين، عدم حاجة العراق لأية قوات قتالية”.

وأوضح أن “التحالف الدولي شُكّل لمواجهة “الدولة” وقد انتهى واتفقنا مع واشنطن على تشكيل لجنة ستعقد أولى اجتماعاتها قريباً لتحديد شكل العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي”.

وفي ملف آخر، ذكر السوداني أن “الجانب الإيراني في آخر لقاء بيّن إمكانية التعامل بعملات أخرى مثل اليوان والدرهم واليورو، أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني”.

وأوضح: “لدينا آلية، يعمل عليها البنك المركزي العراقي والمركزي الإيراني، لإعداد خطة لتنظيم التجارة البينية بين البلدين”.

وذكر أن مؤتمر بغداد لعام 2023 يعكس فلسفة الحكومة العراقية في إدارة علاقاتها مع دول المنطقة والعالم، القائمة على تلاقي المصالح الاقتصادية.

وأكد: “نسعى إلى استخدام إمكانياتنا ومواردنا وموقعنا الجغرافي لصالح الإجماع الإقليمي في مؤتمر بغداد المقبل بعنوان التكامل الإقتصادي ضمانة للاستقرار الأمني والداخلي”.

(وكالات)