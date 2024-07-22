السوداني: الإرهاب والمخدرات يستهدفان زعزعة أمن المنطقة

بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإثنين، الارتباط بين الإرهاب والمخدرات يستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرار مجتمعاتها، مشيراً إلى استخدام المخدرات في تجنيد «الإرهابيين» من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان، فيما دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات.

وخلال النصف الأول من هذا العام 2024، اعتقلت قوات الأمن العراقية أكثر من 230 شبكة لتجارة المخدرات، من ضمنها 27 شبكة دولية، حسب بيانات رسمية.

ووفق مسؤولين في وزارة الداخلية «الكبتاغون» يأتي من سوريا، في حين يأتي الكريستال (الميثامفيتامين) من أفغانستان ثم من إيران إلى العراق.

كلام السوداني، جاء خلال افتتاحه أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي تشارك فيه وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة.

ورحب السوداني في كلمة له بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية «رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها على استقرار المنطقة بأسرها» مشيراً الى أن «العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، برسم هذا التعاون البنّاء».

وأوضح السوداني أن «مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة» مبيناً أن «المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة».

وأشار إلى أن «تهديد المخدرات لا يقتصر على الضَرر الذي تستهدف به شبابَنا، بل يعني أن مستقبلنا بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار» لافتاً إلى أن «التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى إلى خلقِ مناطقَ مَعزولةٍ، تخرجُ عن سيطرةِ القانون».

ورأى السوداني أن «الترابط بين الإرهاب وزمر المخدرات، يستهدف زعزعة أمننا وهز الأسس المستقرة لمجتمعاتنا» مؤكداً أنه «جرى استخدام المخدرات في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان».

واعتبر أن «فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب، والتهجير، ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني» منوهاً بأنه «يتمثل هدف المخدرات والإرهاب في نَشرِ الصِّراع، وتوسعةِ ساحاتِ العُنف، لإنتاج التطرّف، والمزيدِ من اللاجئين».

وزير الداخلية العراقي يدعو لوثيقة دولية لتطويق الآفة

وأفاد رئيس الحكومة العراقية بأن «المُخدّراتُ لم تعدْ مجرّدَ عقاقيرَ كيميائيةٍ تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمُتعاطين، بل هي وسيلةٌ لتدمير المجتمعاتِ من الداخل» مستدركاً بالقول: «أولينا هذا الملفَّ رعاية واهتماماً مُركّزاً منذُ اليومِ الأوّلِ لعملنا، لحمايةِ المجتمع من تهديدٍ يستهدفُ الشباب والأساسَ الأخلاقيَّ والقيْميَّ».

وأضاف: «شرعنا في جملةِ إجراءاتٍ وقراراتٍ استهدفت تفتيتَ قدرةِ الجماعاتِ الإجراميةِ العاملة على هذهِ السموم، ورفعُ مستوى حصانةِ المجتمع، ضمنَ استراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمكافحةِ المُخدّرات» معتبراً إنه «بتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الاجتماعي المُصطنع».

ووفق السوداني فإن «المخدّرات تسوّق الجريمة، وتروّج لها العصاباتُ الخارجةُ عن القانون، وتستهدفُ صنعَ الفُوضى والانحلال» كاشفاً عن إن «أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها، وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة».

وتابع: «نجح العراقيون في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين، وهم جاهزون لتوظيف خبراتِهم في المجال الاستخباري والتنسيقِ الأمني المشتركِ بأوسعَ ما يكون» عادّاً إن «التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي».

وأكد ان «العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء» متعهداً بدعم «كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها، ويقطعُ سلاسلَها، ويقدم مرتكبيها للعدالة، لأنها جريمة عابرة للحدود».

في حين، قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن خطر المخدرات يزداد بقوة، لافتاً الى الحاجة لوثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات.

وذكر في كلمته بالمؤتمر، بأن «العاصمة بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات» مبيناً أن «آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا».

وأضاف أن «خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات».

وشدد على ضرورة «التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات» مبيناً أن «من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر».

وأشار إلى أن «وزارة الداخلية شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات» مؤكداً أن «العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات».

وحسب الشمري فإنه «تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات».

وتعتبر وزارة الداخلية أن المؤتمر سيعزز التعاون الدولي، وفيما كشفت عن التوجه لإقامة مقر دائم في العراق للمؤتمر يعني بتقديم الدعم والتعاون بين الدول الإقليمية والمجاورة في مجال تبادل الخبرات والبيانات، أشارت إلى أن العراق بادر لإيجاد جهد وتعاون إقليمي في مكافحة آفة المخدرات.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنة للوكالة الرسمية، إن «وزارة الداخلية تعد ملف المخدرات من أخطر الملفات، ولذلك اهتمت بهذا الموضوع وأطلقت استراتيجية وطنية تتضمن جوانب كثيرة وفي مجالات متعددة أحدها يتمثل في التعاون الدولي، خاصة وإن المخدرات جريمة دولية عابرة للحدود عابرة للوطنية لكنه لم يكن هنالك تعاون ما بين دول المنطقة، لذلك بادر العراق ووزارة الداخلية الى إقامة مؤتمر دولي لإيجاد جهد وتعاون إقليمي سرعان ما رحبت به دول المنطقة كون دولها جميعها تعاني من خطر المخدرات».

وأضاف المحنة أن «خطر المخدرات بات يهدد جميع المجتمعات في كل دول العالم، والدعوة لاقت استجابة واسعة وتعاونا وثيقا وأثمرت مخرجات المؤتمر الاول الذي عقد في العام الماضي العديد بشكل إيجابي للعراق، وكذلك دول المنطقة من عبر تفكيك العديد من شبكات الاتجار بالمواد المخدرة الدولية منها، وهكذا نرى أن المؤتمر الثاني سيكون تعزيزاً لهذا التعاون وسيكون هنالك مقر ومكتب دائم في العراق يعنى بتقديم الدعم، وكذلك التعاون في مجال الاتصالات وتبادل الخبرات وغير ذلك».