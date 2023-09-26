السوداني: العراق حريص على تجاوز خلافه مع الكويت حول خور عبد الله الملاحي

بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء إن بلاده حريصة على تجاوز الخلاف مع الكويت حول ممر خور عبد الله الملاحي بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن السوداني قوله إن البلاد تريد حلا لا يتعارض مع دستورها أو القانون الدولي.

ونقلت الوكالة أيضا عنه قوله أمام مجلس الوزراء “مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية بعيدا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في وقت سابق من هذا الشهر بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله.

وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ورسمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت لكن الحدود البحرية تُرك أمرها ليحسمه البلدان المنتجان للنفط.

وتوصل البلدان لاتفاقية للحدود البحرية في 2012 وصدق عليها برلمانا البلدين عام 2013.

وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في تصريحات قبل أيام قليلة لوكالة الأنباء الكويتية إن قرار المحكمة العراقية بشأن الممر المائي ينطوي على “مغالطات تاريخية”، ودعا العراق إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة هذا الحكم”.

(رويترز)