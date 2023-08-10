السوداني: العراق يعمل على تقليل استيراد الغاز من إيران

بغداد: أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الخميس، افتتاح وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 250 ميغا واط في محافظة ميسان، 400 كم جنوب شرقي العراق.

وقال السوداني خلال مراسم افتتاح المشروع، إن “هذا المشروع سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميغا واط وهو من المشاريع الاستراتيجية التي ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز”.

وذكر أن توجه الحكومة ووزارة الكهرباء خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة حتى يصل إجمالي الطاقة إلى أربعة آلاف ميغا واط ستنفذ بدون الحاجة إلى وقود إضافي”.

وأوضح “أنّ الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء وأن كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة وتم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع إيران، التي تورّد الغاز لتشغيل المحطات”.

وقال السوداني إن “الحلول المستقبلية والدائمية لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، عن طريق عقد مع شركة توتال إينرجي أو الجولة الخامسة أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً”.

وأضاف: “سيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات حال اكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الغاز العراقي”.

(د ب أ)