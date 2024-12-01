السوداني : سوف نتصدى لأي تهديد يمس أرض العراق وسيادته

بغداد: دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الأحد جميع القيادات العسكرية والأمنية بأن يكون تواجدها ميدانيا ومتابعة قواطع المسؤولية على الحدود المشتركة العراقية السورية على خلفية الأحداث الإرهابية في سوريا. وأكد السوداني خلال إجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة وسوريا على “ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية”. وقال ” أن أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمس أرض العراق وسيادته” . وشدد القائد العام للقوات المسلحة على استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وأهمية الإنجازات المتحققة في القضاء على قيادات وعناصر عصابات تنظيم الدولة في العراق .

وأشاد بالإجراءات المتخذة في تأمين الحدود الدولية وضرورة متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية”.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح مفصل من قائد قوات الحدود العراقية عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقي السوري.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة توحيد الخطاب الوطني، وأن تتوخى جميع وسائل الإعلام الدقة في نقل المعلومة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يمكن أن تؤثر في الأمن الداخلي وتزعزع الاستقرار.

(وكالات)