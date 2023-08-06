سياسة | عربي | العراق

السوداني: لا يوجد أي تنازل عن الأراضي العراقية لصالح الكويت

منذ دقيقتين

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بغداد: صرح رئيس الحكومة  العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن  الحكومة الحالية والحكومات السابقة  بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وقال السوداني ، في تصريح  لبرنامج “الوطن والناس” الذي تبثه قناة “العراقية” الحكوميَّة،  :”لايوجد أي تنازل ، ومايجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي  وموافقة النظام السابق ، وأن الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم  تتخذ أي قرار بشأن رسم الحدود مع الكويت”.

ودعا  السوداني إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين) وانتهت مرحلة التفاوض ومايجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي.

(د ب أ)

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