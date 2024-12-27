السوداني: ماهر الأسد لم يدخل العراق.. وبشار لم يطلب التدخل العسكري

بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، إن النظام السوري المخلوع لم يطلب منه التدخل العسكري، لافتا إلى أن “ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام”.

وأضاف السوداني في تصريحات له بإحدى المقابلات، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “واع”، أن “الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة”.

وأشار إلى أن “أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب”.

وتابع: “أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود”.

ولفت السوداني إلى أن “ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام”.

وأكد أن “نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا”.

وتأتي تصريحات السوداني بعد ساعات من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق، الخميس، أجراها رئيس المخابرات حميد الشطري، اجتمع فيها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.

(الأناضول)