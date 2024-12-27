بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، إن النظام السوري المخلوع لم يطلب منه التدخل العسكري، لافتا إلى أن “ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام”.
وأضاف السوداني في تصريحات له بإحدى المقابلات، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “واع”، أن “الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة”.
وأشار إلى أن “أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب”.
وتابع: “أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود”.
ولفت السوداني إلى أن “ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام”.
وأكد أن “نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا”.
وتأتي تصريحات السوداني بعد ساعات من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق، الخميس، أجراها رئيس المخابرات حميد الشطري، اجتمع فيها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.
(الأناضول)
من وجهة نظري (أخطأ) المسؤول (العراقي)، عندما ذكر (وأشار إلى أن “أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب”.)، لأن (ظلم) الأمريكي بعد 9/4/2003، (يجب أن يتوقف)، لو أراد أي (إصلاح)، في العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين بالذات،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (السوداني: ماهر الأسد لم يدخل العراق.. وبشار لم يطلب التدخل العسكري) https://www.alquds.co.uk/?p=3438054
وأضاف السوداني في تصريحات له بإحدى المقابلات، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “واع”، أن “الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة” انتهى الاقتباس.
آخر من يتحدث عن عملية سياسيه شامله هو السوداني حيث أن كل البنود التي اتفق عليها مع السنه والوعود التي أعطاها لهم نكثها ولم ينفذ واحده منها. مثال: ملف المعتقلين والمغيبين قسرا وقوانين جائره سنها بول بريمر وغيرها.