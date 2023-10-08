السوداني والسيسي يحثّان على تجنب «المزيد من العنف» … العراق: إجماع سياسي على دعم «طوفان الأقصى» ومطالبة العرب بموقف موحد للدفاع عن أمن الفلسطينيين

بغداد ـ «القدس العربي»: أجمع مسؤولون وسياسيون عراقيون على دعم عملية «طوفان الأقصى» وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية على أرضه، داعين الدول العربية إلى موقف «موحد» للدفاع عن أمن الفلسطينيين، وسط تحذيرات من مزيد من العنف وانعكاساته على الأمن في المنطقة.

ومساء أول أمس، أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث خلاله التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية عقب إطلاق عملية «طوفان الأقصى» العسكرية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أنه أكد أهمية «وحدة الموقف العربي والإسلامي إزاء ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن مقدساته وأمنه وحقوقه المشروعة، التي انتهكتها قوات الاحتلال الصهيوني».

كما شدد الرئيسان على ضرورة «التحرك العاجل لتجنب المزيد من العنف الذي ستنعكس تأثيراته الخطيرة على المنطقة، وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره في وقف السياسات العنصرية، والعمل على حفظ حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه».

كما عبر فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، عن دعم الحكومة الاتحادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أمة مجروحة

وأضاف في «تدوينة» له أمس، إن «فلسطين قضية أمة مجروحة انتفض أبناؤها ضد الظلم والطغيان والتواطؤ الدولي والتناسي العربي، فضلا عن محاولات سحق قضيتهم من خلال جوقة التطبيع» مؤكدا بالقول: «سندعم دائما تحقيق الحقوق المشروعة وإنهاء الظلم والاحتلال والعنف الهمجي.. قلوبنا هناك في الوقفة الملحمية لانتزاع الحقوق».

وسبق أن أكدت الحكومة العراقية موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وفيما حذرت من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، دعت جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة هناك.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان إن «العراق يؤكد موقفه الثابت، شعبا وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأن الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن ينتج سلاما مستداما».

وأوضح أن «العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوما بالقرارات الدولية والأممية، لهذا ندعو المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصري والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية».

وحذر من «استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية؛ لأنه سينعكس على استقرار المنطقة» داعيا جامعة الدول العربية إلى «الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية».

كذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية، تجديد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وقالت في «تدوينة» لها، «نجدد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية وبما يعبر عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة، وندين بشدة الاعتداءات الوحشية التي تمارس ضده» داعية المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة لشعب فلسطين».

سياسيا، وجه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، بقراءة دعاء «أهل الثغور» وذلك بعد عملية فلسطينية استهدفت العمق الإسرائيلي وأطلق عليها «طوفان الأقصى».

وجاء في وثيقة عن المكتب الخاص للصدر، أنه حسب توجيهات الأخير «تقرر التوجه بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بقلوب مطمئنة ونفوس خاشعة وذلك بقراءة دعاء أهل الثغور من قبل المؤمنين جميعا بعد صلاة المغرب فـي المساجد والبيوت وجميع أماكن العبادة».

أما الأمين العام لمنظمة «بدر»/ زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، فدعا الشعوب الإسلامية والعربية إلى تحمل مسؤوليتها الشرعية والأخلاقية في الوقوف التام مع الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان: «بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، تابعنا أخبار الوثبة الفلسطينية الجبارة، التي جسدتها عملية طوفان الأقصى البطولية، معربين عن تضامننا التام واستعدادنا المؤكد لدعم الشعب الفلسطيني العزيز على طريق استعادة حقوقه المستباحة».

ودعا، الشعوب الإسلامية والعربية إلى «تحمل مسؤوليتها الشرعية والأخلاقية في الوقوف التام مع الشعب الفلسطيني، ودعمه على كافة الأصعدة ليواصل جهاده وبلوغ أهدافه في استعادة أرضه وتحرير مقدساته».

كذلك، وجه رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، دعوة لـ»فصائل المقاومة» داخل وخارج الأراضي المحتلة وحثها على تظافر جهودها ضد «العدوان الغاصب».

وذكر في «تدوينة» له، «نتابع باعتزاز وفخر الهجوم الشجاع والتخطيط الموفق للعملية العسكرية التي قامت بها قوات القسام ومعهم أخوانهم المجاهدون من الفصائل الفلسطينية المجاهدة ضد قوات الاحتلال الصهيوني».

وأضاف أن «هذه العملية المباركة النوعية كانت خارج قدرة، وتفكير قوات الاحتلال وحكومة العدوان من خلال إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل أعداد من المجاهدين الفلسطينيين الى عمق الكيان والسيطرة على إحدى قواعد جيش الاحتلال وأسر عدد من جنوده».

وأفاد بأن «القوات الصهيونية اليوم أمام حالة من الهلع لأنها لم تكن تتوقع هذه الشجاعة والبسالة والتخطيط» مردفا بالقول: «نبارك للأخوة الفلسطينيين عمليتهم (طوفان الأقصى) النوعية، ونتمنى أن تتضافر جهود كل فصائل المقاومة داخل وخارج الأراضي المحتلة ضد هذا العدوان الغاصب».

ودعا رئيس ائتلاف «دولة القانون» الدول الإسلامية والعربية الى «الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم مطلبه في تحرير أراضيه من الإرهاب الصهيوني».

فيما شدد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، على وجوب حماية ما وصفه «الانتصار التاريخي» وتحويله نحو تحرير القدس. وقال في بيان صحافي، إن «طوفان القدس تجسيد لارادة شعبنا وعمله الدؤوب الصابر لاكتساب كل عناصر القوة، لنفض عار الهزيمة والذل عنا وتحقيق الانتصارات الكبرى» معتبرا أن العملية «مرحلة من مراحل كفاحنا المقدس وستليها خطوات ومراحل أخرى، فكما تراجع العدو عن هجماته خطوة بعد خطوة ومنطقة بعد منطقة، فإن ميزان الردع يتحول لصالحنا». وحسب عبد المهدي فإن «الشجاعة والجرأة والإرادة الصلبة وحماسنا وجهادنا ومقاومتنا ودماء شهدائنا ومعاناة شعبنا كفيلة بأن نحقق النصر المبين، بصلابة ومقاومة أهلنا في فلسطين».

وأشار إلى أن «بوحدة الساحات ووقوفها وقفة الرجل الواحد لحماية هذا الانتصار التاريخي وتطويره نحو تحرير القدس وكامل الأراضي الفلسطينية والعربية وإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري والاستيطان وطرده ومن يقف معه من منطقتنا».

في الأثناء، طالب رئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الكيان الصهيوني في فلسطين، فيما أشار الى أن عمليات للمقاومة الفلسطينية ما هو إلا رد فعل طبيعي على ممارسات جنود الكيان الصهيوني.

رد فعل طبيعي

وزاد في بيان صحافي: «نتابع التطورات الميدانية المتسارعة في الأراضي المحتلة وقيام مجموعة من المقاومين الفلسطينيين بعمليات في عمق الكيان الغاصب» مؤكدا أن «حق الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات أمر شرعته جميع الأديان السماوية والقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية».

وأشار إلى أن «ما يحصل من عمليات للمقاومة الفلسطينية ما هو إلا رد فعل طبيعي على ممارسات جنود الكيان الصهيوني وآلته العسكرية التي تواصل يوميا مجازر مؤسفة ومروعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم، من قتل وانتهاك حرمات وقضم للأراضي وتجريف للممتلكات والمزارع ومصادرة للكرامة واستخفاف بقدسية المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين فيه من الديانتين الإسلامية والمسيحية وفرض الاستفراد فيه عبر طقوس تلمودية استفزازية وغيرها من التصرفات المنافية للأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية».

وحمل الكيان الصهيوني «مسؤولية سلوكياته التي ضاق شعبنا الفلسطيني في الداخل المحاصر بها ذرعا وطفح كيل صبره وثار على واقع مر مفروض عليه بالقهر والحديد والنار» مطالبا في الوقت عينه المجتمع الدولي، بـ»وضع حد لسياسة الكيان في فلسطين والحد من الظلم والإجحاف الذي يتعرض له شعبنا المظلوم وقضيته العادلة».

إلى ذلك، دعا رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» همام حمودي، إلى دعم «المقاومة» الفلسطينية، معتبرا العمليات العسكرية الدائرة هناك بأنها «ملحمة أذهلت الاحتلال بجرأتها في التحدي».

وقال في بيان صحافي: «نحيي أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة البطلة، ونبارك لهم ملحمة طوفان الأقصى البطولية التي أذهلوا الاحتلال الصهيوني بجرأتها في التحدي، وتوقيتها، وتكتيكها، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال ومخططاته الدنيئة في إهانة الأقصى وقتل الأبرياء في المخيمات».

واعتبر أن «قضية فلسطين هي قضية الأمة، وأن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين التي مازال شعبها يؤكد بتضحياته قوة إرادته وإيمانه بحقه الوطني والإنساني» لافتا إلى أن «جميع العرب والمسلمين وأحرار العالم مدعوون اليوم لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعمها ومساندة أبطالها بكل الوسائل والإمكانيات، ومن كل المحافل الدولية».

وعلى الرغم من أن أغلب المواقف السياسية المؤيدة لعملية «طوفان الأقصى» مثلت قادة الأحزاب المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، فإن تحالف «العزم» السني بزعامة مثنى السامرائي- أبرز المؤتلفين مع «الإطار» سجل موقفا أيضا بدعوته المجتمع الدولي متمثلا بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية الى «التحرك العاجل» لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر في بيان، أنه «يؤكد على موقفه الثابت بشان القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم ورفض كل أشكال العنف والاستيطان والاستفزاز التي تمارسها آلة الاحتلال الصهيوني».

وحث التحالف المجتمع الدولي «متمثلا بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية الى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والعمل الجماعي المشترك لحقن دم الشعب الفلسطيني بما يضمن إحلال الأمن والاستقرار على جميع الأراضي الفلسطينية».