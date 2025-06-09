السوداني يؤكد النأي بالعراق عن صراعات المنطقة

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على إبعاد بلاده عن الصراع الدائر في المنطقة، ومواقفه الخارجية المبنية على أساس المصلحة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فيما أشار إلى مواصلة حكومته العمل في مشاريع البناء والإعمار والتنمية في عموم البلاد.

والتقى السوداني، أمس، عدداً من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار في مضيف رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار، رئيس قبيلة البوذياب، حميد تركي الشوكة، حسب بيان لمكتبه.

وقدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى، داعياً الله أن «يعمّ الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق، وأن يخفف معاناة أبناء شعبنا في فلسطين ولبنان أمام تواصل العدوان الصهيوني».

وأشار إلى «صورة التلاحم والتماسك بين أبناء شعبنا من جميع المحافظات، ودور العشائر في مواجهة مختلف التحديات، وأبرزها تحدي الإرهاب»، مبيناً أنّ «ما يحظى به العراق من أمن واستقرار، هو بفضل دماء الشهداء والجرحى الأبطال»، فيما أكد «السعي في ظل هذه الأجواء إلى تحقيق المزيد من البناء والإعمار والتنمية في عموم العراق». وأضاف: «أجرينا جولات متواصلة في المحافظات، ووضعنا لكل محافظة خطة خاصة بها، تتناسب مع أوضاعها الخدمية والاقتصادية»، مؤكداً أن «لدى الأنبار إمكانات وفرصا عديدة، والحكومة قدمت دعماً كبيراً للحكومة المحلية لإكمال المشاريع المتلكئة واستحداث مشاريع جديدة».

ندّد باستمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

ووفق السوداني فإن «استثمار الغاز في الأنبار في سلم أولويات الحكومة»، لافتاً إلى التوجيه بـ «إكمال مشروع حقل عكاز الذي سيؤمن الوقود لمحطة الأنبار الغازية 1600 ميغاواط».

ومضى يقول: «أبعدنا العراق عن دائرة الصراع بالمنطقة، ونؤكد على دوره الريادي المهم عبر رئاسته للقمة العربية والقمة التنموية»، مبيناً أن «مواقف العراق تبنى على أساس مصالحه الوطنية، والاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».

وتابع: «نمتلك رؤية لأهم التحديات والمشاكل، ووضعنا لها الحلول في كل ملف، وإصلاحات هيكلية بكل قطاع»، مشيرا إلى «طرح مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وعملنا على مشاركة الأصدقاء والأشقاء وفق رؤية لتشابك المصالح».

وذكر السوداني أيضاً أن عمل حكومته «يحظى بدعم القوى الوطنية والعشائر الأصيلة، ونأمل بدور أكثر فاعلية بالمستقبل»، كاشفاً عن وضع «حلول للإشكالات المتعلقة بتعويض ذوي الشهداء والجرحى، حيث أوضح «وجهنا اللجان المعنية بحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة، ووجهنا بمعالجة أزمة شح المياه، والحكومة وضعت آليات وخططاً لمواجهة هذه الأزمة».