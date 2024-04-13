السوداني يبحث في واشنطن وضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق- (تدوينة)

بغداد: صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني السبت أن العراق يعمل على وضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي العسكرية في العراق.

وقال السوداني في تصريح متلفز قبيل مغادرته على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “الزيارة تأتي في ظرف حساس لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث فضلا عن الحرب في غزة”، مؤكدا على” ضرورة الانتقال بالعلاقة العراقية – الأمريكية إلى مرحلة جديدة من خلال تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.

وأضاف “سيتم خلال الزيارة بحث أعمال اللجنة العسكرية بين العراق والتحالف الدولي التي انطلقت قبل شهرين ووضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وتابع “كما سيتم بحث ظروف المنطقة وأهمية الحفاظ على التهدئة وإبعاد خطر الحرب في غزة وعدم اتساع الصراع في الشرق الأوسط”.

(د ب أ)