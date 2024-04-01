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السوداني يتلقى دعوة سعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض- (تدوينة)

1 - أبريل - 2024

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

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بغداد: تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الإثنين، دعوة رسمية من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد في الرياض خلال يومي 28و29 نيسان/ أبريل الحالي.

وذكر بيان للحكومة العراقية الاثنين ونشره السوداني عبر حسابه على “فيسبوك” أن الأمير محمد بن سلمان أشار في رسالة بعثها لرئيس الحكومة العراقية إلى “العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، وأنّ المشاركة سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع”.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في مدينة الرياض وسيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

(د ب أ)

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