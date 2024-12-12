السوداني يدعو إلى حفظ حقوق الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته

بغداد: جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس موقف العراق الداعم لسلامة الأراضي السورية وسيادتها ووحدتها مع حفظ حقوق أبناء الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته.

وأكد السوداني خلال جلسة للحكومة العراقية عقدت اليوم على “استمرار العمل بوتيرة عالية لإكمال التحصينات على الشريط الحدودي وإرسال الجهد الخدمي والهندسي الحكومي لتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالطرق”.

كما دعا وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لإعداد “الكشوفات الخاصة بتأهيل الطريق الرابط بين منفذي القائم والوليد على الشريط الحدودي مع سوريا لتسهيل حركة القطعات العسكرية العراقية”.

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بشأن تطورات الأحداث في سوريا بعد جولات ميدانية إلى مواقع متعددة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، ومتابعة الاستحكامات والإجراءات التنفيذية، ومستويات الاستعداد المتقدمة لدى قطاعات ووحدات قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية فضلا عن الإجراءات والاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بمتابعة تطورات الأوضاع في المنطقة مع الدول العربية والإقليمية.

(د ب أ)