السوداني يدعو إلى دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتكامل مكوناتها

بغداد: جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم للشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته.

ودعا السوداني خلال استقباله رئيس الطائفة الشيعية في سوريا عبد الله نظام إلى دعم “سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتكامل مكوناتها”، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات الأمور فيها والتأكيد على أهمية توحيد الخطاب الداعم للتعايش والسلم الأهلي، من خلال دور رجال الدين وتعزيز الوحدة المجتمعية، حسب البيان.

كما دعا السوداني إلى نبذ التطرف وتعزيز مفهوم المواطنة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

(د ب أ)