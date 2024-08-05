السوداني يدعو إلى زيادة إنتاج النفط الخام والغاز المُصاحِب في العراق

بغداد – د ب ا: دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وزارة النفط بالتوسع في عمليات إنتاج النفط الخام لزيادة إنتاج الغاز المُصاحِب، وأكد خلال إجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وعدد من المستشارين والمسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها على ضرورة «زيادة انتاج النفط الخام من خلال الجهد الوطني أو إستكمال معدلات الإنتاج المتعاقد عليها مع شركات جولات التراخيص»، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما طالب بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الشمالية لتغطية إحتياجات الطاقة الكهربائية ومتطلبات االحقول الشمالية.

وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا «مشاريع إستثمار الغاز القائمة حالياً، خاصة مع وصول نسبة إستثمار الغاز المُصاحِب إلى %69 من الغاز المنتج في الحقول العراقية كافة ما يمثل «منجزاً ستراتيجياً» في فترة زمنية قصيرة حيث حققت زيادة بنسبة 13%.

كما تمت مناقشة المشاريع التي جرى إفتتاحها مؤخرا، والتي يعتبرها المسؤولون العراقيون نقلة نوعية في رفع قدرات الصناعة النفطية بالعراق ونسب الإنجاز في مشاريع التصدير والتوزيع والنقل، وسير العمل في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى متابعة استكمال مشاريع التصفية ومشاريع الطاقة المتكاملة.

وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، فأن متوسط إنتاج النفط الخام في العراق يبلغ نحو 4 ملايين برميل يومياً حسب محددات منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها.