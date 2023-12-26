السوداني يرفض المساس بسيادة العراق… أمريكا تستهدف مقرا «للحشد» في بابل ردا على قصف إحدى قواعدها

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت الحكومة الاتحادية في العراق، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة 19 شخصا بينهم منتسب في قوات الأمن ومدنيون، بقصف أمريكي استهدف مقرا لـ«الحشد الشعبي» في في محافظة بابل المحاذية للعاصمة الاتحادية بغداد من جهة الجنوب، وفيما اعتبرت الحادث «عدوانا وفعلا عدائيا» رفضت المساس بسيادة العراق والاعتداء على البعثات الدبلوماسية والمستشارين العسكريين، فيما أكدت واشنطن إن الهجوم جاء ردا على تبني الفصائل المسلحة استهداف قاعدة في مطار أربيل الدولي، أدى إلى إصابة 3 من جنودها.

وعصر الإثنين، أعلن جهاز «مكافحة الإرهاب» في إقليم كردستان العراق، تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيّرة.

وقال في بيان مقتضب إن «طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت في الساعة 16:03 قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش داخل مطار أربيل الدولي».

في حين، ذكرت فصائل «المقاومة الإسلامية» في العراق في بيان صحافي، إنه «استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة حرير المحتلة قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطائرات المسيّرة» مؤكدة استمرارها في «دك معاقل العدو».

وفجر الثلاثاء، استهدفت طائرات أمريكية مقرا تابعا «للحشد» في منطقة الجزائر وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وأعلنت وزارة الدفاع «البنتاغون» أن قواتها نفذت ضربات في العراق، مشيرة إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على إحدى القواعد الأمريكية في أربيل.

وحسب بيان صحافي لـ»البنتاغون» فإن «الضربات الأمريكية كانت ردا على سلسلة هجمات ضد موظفين أمريكيين في العراق وسوريا من قبل جماعات تدعمها إيران» مبينا أن «الضربات الأمريكية استهدفت ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق».

كما كشفت عن «إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم شنه مسلحون مدعومون من إيران، على قاعدة أربيل الجوية في العراق».

ضربات ضرورية

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه «بتوجيه من الرئيس جو بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، ردا على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا».

وأضاف أن «الهجوم الذي شنته كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من هذا اليوم (الإثنين) كان الهدف منه تعطيل القدرات وإضعافها، وأدى الهجوم إلى إصابة 3 أفراد أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة».

وأكد أن «الرئيس بايدن وأنا، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا، ونؤكد أنه لا توجد أولوية أعلى، وبينما لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، فإننا ملتزمون ومستعدون تماما لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا».

كذلك، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان صحافي: «تم استهداف أفراد عسكريين أمريكيين بطائرة مسيّرة دون طيار» لافتة إلى أن الهجوم أدى إلى «إصابة 3 جنود، أحدهم في حالة خطيرة».

وأضافت أن «ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها، تحت مظلة المسلحين المدعومين من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم» وفقا للبيان.

وأوضحت أنه «تم إطلاع الرئيس (جو) بايدن على الفور على الهجوم هذا الصباح (أمس) وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عن الهجوم. ثم تم تقديم هذه الخيارات إلى الرئيس خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع (لويد) أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي التابع للرئيس».

ووفق البيان «خلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات ضد 3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها، وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات دون طيار».

واختتمت واتسون، البيان بالقول: «لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في طريق الأذى. وستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات».

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، حسب حصيلة نقلتها «فرانس برس» عن مسؤول عسكري أمريكي.

في المقابل، أدانت الحكومة العراقية استهداف «مواقع عسكرية عراقية» من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرد.

وأكدت في بيان صحافي أمس أنها «تتعامل، عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة، بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة، وقد سبق أن تم تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمس بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر».

وأكدت أنها تدين «ما جرى (أمس) من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرد، وأدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون» معتبرة ذلك «فعلا عدائيا واضحا، وغير بناء، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضد مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق».

واعتبرت «هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساسا مرفوضا بالسيادة العراقية».

البيان الحكومي ختم قائلا: «لقد نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا، وتحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، التي لم تعد تشكل تهديدا للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسخ عبر آلاف التضحيات الغالية».

وسبق أن توعد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، بالوصول إلى المتورطين بقصف محيط مطار أربيل المدني.

وقال في بيان أول أمس، إن الحكومة «تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة».

«أعمال إجرامية»

وأضاف أن «في هذا السعي الحثيث تحاول جماعات خارجة عن القانون الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل (الإثنين) من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني، وقد أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية».

وأكد، أن «هكذا أعمال إجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية» وفي الوقت الذي أدانت فيه الحكومة «هذا العمل الإرهابي» أشارت إلى أن «القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم».

في الأثناء، رفضت كتائب «حزب الله» في العراق، البيانات الحكومية المتعلقة بالهجمات الأمريكية التي طالت محافظتي بابل وواسط.

وقال المسؤول العسكري للكتائب، أبو علي العسكري، في بيان له، إن «ما ترتكبه قوات الاحتلال الأمريكي من جرائم بحق أبناء شعبنا العراقي، يعطي للمقاومة زخما مضاعفا في التصدي، والمواجهة، والاستمرار في أداء واجباتها الشرعية والأخلاقية، للدفاع عن أهلنا، وإخراج المحتل مدحورا من أرض المقدسات».

وذكر بأن «المواقف والبيانات الأخيرة التي تحسب على الحكومة، تعد تفويضا لقوات الاحتلال لتنفيذ الهجمات ضد أبناء الحشد والقوات الأمنية» معتبرا أن «تعريف الخارج عن القانون؛ هو من يرتمي بحضن الأعداء، ويدخل لسفارة الشر الأمريكية من بابها الخلفي بأسماء مستعارة».

وحسب العسكري، فإن «من ينتهك القانون والدستور هو الذي يسلّم الأرض والسماء العراقية لأمريكا لتنفيذ جرائمها في العراق والمنطقة ومن يتبرع ليبرر جرائمها ضد أبناء جلدته».

وحذّر «ضعاف النفوس – من أعلى مستوى إلى أدناه – بأن لا يختبروا صبرنا، وأن يتعظوا ممن سبقهم» على حد البيان.

أما حركة «النجباء» المنضوية في «الحشد الشعبي» والتي أعلنت مقتل أحد عناصرها بالقصف الأمريكي على بابل، فقد طالبت الحكومة بإجراءات «رادعة لمثل هكذا أعمال عدائية».

وقالت في بيان صحافي: «إننا نطالب وبشدة الحكومة والقوى السياسية العراقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها، وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج قوات الاحتلال من أرض العراق كافة إضافة إلى إجراءات أخرى تكون رادعة لمثل هكذا أعمال، وضامنة لعدم تكرارها».

وأفادت الحركة، التي يتزعمها أكرم الكعبي، بأن «المقاومة الإسلامية ماضية في تنفيذ العمليات الجهادية حتى خروج آخر جندي محتل من أرض العراق».

وشيّعت «هيئة الحشد الشعبي» العنصر الذي قتل بالقصف الأمريكي، وهو منتسب للواء 47 «درع علي حسن العامري».

وقال بيان للهيئة إنه «حضر التشييع من مقر مديرية الإعلام العامة في شارع فلسطين (شرقي بغداد) ذوو الشهيد ورفاقه وقيادات أمنية وقادة في الحشد وشيوخ ووجهاء عشائر، فيما ندد المشيعون باستمرار انتهاك السيادة العراقية من قبل الجانب الأمريكي».

جدول زمني

وطالب رئيس تحالف «نبني» هادي العامري، الحكومة، بتحديد جدول زمني لخروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

وأوضح في بيان صحافي أنه «نجدد إدانتنا وشجبنا الشديدين لتكرار الأعمال العدائية الأمريكية، وانتهاكها الصارخ لسيادة وكرامة العراق، وسفك دماء أبنائه. والتي تجسدت فجر هذا اليوم (أمس) بالهجمات الوحشية في محافظتي بابل وواسط، وتسببت باستشهاد وإصابة العديد من منتسبي القوات الأمنية العراقية من أبنائنا في الحشد الشعبي ووزارة الداخلية».

وأكد أنه «لا حل ولا نهاية لهذه الاعتداءات الآثمة إلا بخروج القوات الأجنبية من العراق، وتحقيق السيادة الكاملة. وعلى الحكومة العراقية تحديد جدول زمني لمغادرة هذه القوات في أقرب فرصة، إذ لا حاجة لوجودها، بل إن وجودها بات يشكل عامل دمار لبلدنا، وقتل لأبنائنا».

وفي الشأن ذاته، أدان «تحالف قوى الدولة الوطنية» بزعامة عمار الحكيم، التصعيد العسكري والأمني المتبادل بين أمريكا وأطراف عراقية، والذي أدى إلى «خرق السيادة وسقوط الشهداء» محملا الأطراف المسؤولة عنه التبعات والتداعيات.

ودعا في بيان صحافي الجميع إلى أن «يدرك بأنْ الأمن والاستقرار مصلحة عراقية إقليمية دولية، وآخر ما يحتاجه العراق والمنطقة جر العراق لمنزلق الاضطراب والفوضى» محذرا مما وصفها «التبعات الكارثية للتصعيد المتبادل».

واعتبر أن «الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية مسؤولة دستوريا عن العراق وسياساته ومواقفه ومصالحه، وأن الحكومة هي المكلفة بإدارة البلاد، وتجاوز إرادتها من قبل الأطراف الداخلية والخارجية لن يُقبل».

وحث البيان جميع الأطراف الوطنية والأجنبية على «الالتزام بسيادة العراق وقرارات الحكومة المنتخبة والشرعية، وأي إضعاف وخرق وضرب السيادة سيعود على الجميع بالضرر».

وفي مقابل ذلك، أشارت السفيرة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانوسكي، إلى أن وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق هو بطلب من الحكومة العراقية.

وأوضحت في «تدوينة» لها أنه «لا يضع الرئيس (في إشارة إلى جو بايدن) أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في مناطق الخطر» مستدركة بالقول: «تعد قوات التحالف والولايات المتحدة الموجودة في العراق ضيوفا للحكومة العراقية».

الدبلوماسية الأمريكية كرت أيضا أن «الهجمات الموجهة ضدهم تعتبر هجمات ضد العراق» مشددة على وجوب أن «تتوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية» حسب وصفها.